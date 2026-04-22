Νατάσα Θεοδωρίδου για τις φήμες γάμου: «Έχω παντρευτεί δύο φορές - Δεν είμαι κορίτσι πια»

Η Νατάσα Θεοδωρίδου μίλησε στην κάμερα της εκπομπής «Happy day» για τις φήμες που τη θέλουν να ετοιμάζεται να ανέβει τα σκαλιά της εκκλησίας με τον επιχειρηματία σύντροφό της, Γιάννη Καρυπίδη και μάλιστα η τελετή να πραγματοποιείται στη Δράμα.

«Στη Δράμα έχουν γεννηθεί οι γονείς μου. Κι εγώ έχω παντρευτεί δύο φορές. Δεν είναι κορίτσι η υποφαινόμενη. Να σας πω κάτι να το λύσουμε. Σαν τον έρωτα δεν έχει. Ο έρωτας είναι ένας ζωτικής σημασίας συναίσθημα και πρέπει όλοι να υποκλινόμαστε και να τα δεχόμαστε. Και κάπως εδώ έληξε η κουβέντα μας. Καλημέρα σας».

Η Νατάσα Θεοδωρίδου και ο Σάκης Ρουβάς ξεκινούν τις εμφανίσεις τους στη Θεσσαλονίκη μεταφέροντας εκεί το επιτυχημένο πρόγραμμα που παρουσίασαν φέτος στη νυχτερινή Αθήνα.