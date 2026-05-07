Νατάσα Θεοδωρίδου: Η πρώτη επίσημη εμφάνιση με τον Γιάννη Καρυπίδη - Είναι ερωτευμένη και δεν το κρύβει

Η Νατάσα Θεοδωρίδου κρατά χαμηλούς τόνους στην προσωπική της ζωή όλα αυτά τα χρόνια και δεν θέλει να απασχολεί τα φώτα της δημοσιότητας παρά μόνο για την δουλειά της. Ο έρωτας όμως της έχει χτυπήσει την πόρτα εδώ και κάποιους μήνες και η ίδια χωρίς να κρύβεται αλλά και χωρίς να το βροντοφωνάζει κάνει κοινές εξόδους με τον αγαπημένο της Γιάννη Καρυπίδη. Μάλιστα το Πάσχα ο επιχειρηματίας γνώρισε την οικογένεια της τραγουδίστριας καθώς πέρασαν μαζί τις ημέρες των διακοπών στο πατρικό της.

Η πρώτη δημόσια επίσημη εμφάνιση όμως της Νατάσας Θεοδωρίδου με τον Γιάνννη Καρυπίδη, έγινε χθες, στο Κέντρο Πολιτισμού Ίδρυμα Σταύρος Νιάρχος, στην εκδήλωση για την έκθεση «EROS», που διοργάνωσε η Μαρίνα Βερνίκου σε συνεργασία με τη φιλανθρωπική οργάνωση Creaid.

Η Σταματίνα Τσιμτσιλή παρουσίασε το θέμα στην εκπομπή της και σχολίασε: «Είναι μια σχέση που την έχουμε ακούσει, δεν την έχουν διαψεύσει, αλλά είναι η πρώτη φορά που τους βλέπουμε μαζί και είναι ένα πολύ όμορφο ζευγάρι. Κούκλος… Είναι παραγωγός μελιού. Σε ένα τραπέζι πριν κάποιους μήνες, μια πολύ καλή μας φίλη μας είχε πει ότι έχει μια πολύ ωραία επιχείρηση, επιτυχημένη, με βιολογικό μέλι, μέλι παραγωγής του».