Νατάσα Θεοδωρίδου: Πάσχα στο πατρικό με τον σύντροφό της και τη σούπερ μαμά της

Η Νατάσα Θεοδωρίδου επέστρεψε στην ιδιαίτερη πατρίδα της, τη Θεσσαλονίκη για τις διακοπές του Πάσχα και μας σύστησε τη μαμά της που έστειλε τις δικές της ευχές για τις γιορτινές ημέρες. Η κυρία Σοφία έκανε και πρόβλεψη για τις συναυλίες της κόρης της λέγοντας πως θα πάνε πολύ καλά, όπως επίσης και οι εμφανίσεις της με τον Σάκη Ρουβά (του έστειλε μάλιστα και φιλάκι) στη συμπρωτεύουσα που ξεκινούν σύντομα



Στο ευχάριστο οικογενειακό κλίμα συμμετείχε και ο σύντροφος της Νατάσας, ο επιχειρηματίας Γιάννης Καρυπίδης, με τον οποίο ανέβηκαν μαζί οδικώς στη Θεσσαλονίκη. «Η κυρία Σοφία, η μάνα, η Πόντια, η μοναδική, η αξεπέραστη, η λατρεία. Σας ευχαριστώ όλους και τον καθένα ξεχωριστά για τις ζεστές ευχές σας. Χρόνια πολλά με υγεία και ευλογία», έγραψε η τραγουδίστρια στο βίντεο -με τη σούπερ μαμά της- που ανάρτησε στο Instagram.