Νατάσα Θεοδωρίδου: Ποιοι έδωσαν το «παρών» στη sold out εμφάνισή της στο Άλσος
Η τραγουδίστρια ύμνησε τον έρωτα κάνοντας το κοινό και τους διάσημους φίλους της να την αποθεώσουν.
Η Νατάσα Θεοδωρίδου φόρεσε το πιο λαμπερό της χαμόγελο και ανέβηκε στη σκηνή του Άλσους για να τραγουδήσει για τον έρωτα και να συγκινήσει το κοινό με τις διαχρονικές της επιτυχίες.
Ο κόσμος είχε γεμίσει το θέατρο από πολύ νωρίς και περίμενε την εμφάνιση της αγαπημένης του τραγουδίστριας που ήταν άκρως καυτή και χορταστική.
Δεκάδες φίλοι και συνεργάτες της βρέθηκαν στην πλατεία του θεάτρου για να την αποθεώσουν και να τη χειροκροτήσουν στο τέλος πήγαν στα καμαρίνια για να τη συγχαρούν και να την αγκαλιάσουν.
Ανάμεσά τους είδαμε τον Κώστα Τσουρό, τη Ματίνα Παγώνη, την Εύη Φραγκάκη, αλλά και την Μπέττυ Μαγγίρα με τον Δημήτρη Μάζη και τη μεγάλη της κόρη, Αντριάνα.