LIFE Νατάσα Θεοδωρίδου Συναυλίες Μουσική Μπέττυ Μαγγίρα Ματίνα Παγώνη Showbiz

Νατάσα Θεοδωρίδου: Ποιοι έδωσαν το «παρών» στη sold out εμφάνισή της στο Άλσος

Η τραγουδίστρια ύμνησε τον έρωτα κάνοντας το κοινό και τους διάσημους φίλους της να την αποθεώσουν.

φωτογραφία NDP
φωτογραφία NDP
Βασίλης Ανδριτσάνος avatar
Βασίλης Ανδριτσάνος

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Η Νατάσα Θεοδωρίδου φόρεσε το πιο λαμπερό της χαμόγελο και ανέβηκε στη σκηνή του Άλσους για να τραγουδήσει για τον έρωτα και να συγκινήσει το κοινό με τις διαχρονικές της επιτυχίες.

φωτογραφία NDP
φωτογραφία NDP

Ο κόσμος είχε γεμίσει το θέατρο από πολύ νωρίς και περίμενε την εμφάνιση της αγαπημένης του τραγουδίστριας που ήταν άκρως καυτή και χορταστική.

φωτογραφία NDP
φωτογραφία NDP
φωτογραφία NDP
φωτογραφία NDP

Δεκάδες φίλοι και συνεργάτες της βρέθηκαν στην πλατεία του θεάτρου για να την αποθεώσουν και να τη χειροκροτήσουν στο τέλος πήγαν στα καμαρίνια για να τη συγχαρούν και να την αγκαλιάσουν.

φωτογραφία NDP
φωτογραφία NDP

Ανάμεσά τους είδαμε τον Κώστα Τσουρό, τη Ματίνα Παγώνη, την Εύη Φραγκάκη, αλλά και την Μπέττυ Μαγγίρα με τον Δημήτρη Μάζη και τη μεγάλη της κόρη, Αντριάνα.

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LIFE Νατάσα Θεοδωρίδου Συναυλίες Μουσική Μπέττυ Μαγγίρα Ματίνα Παγώνη Showbiz

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