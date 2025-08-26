Μέτωπο με την Βενεζουέλα ανοίγει ο Ντόναλντ Τραμπ. Την ώρα που ο αμερικανός πρόεδρος αυτοπλασάρεται ως «ειρηνοποιός» που σταματάει πολέμους, αξιώνοντας το βραβείο Νόμπελ, στέλνει πολεμικό στόλο στα ανοιχτά της Βενεζουέλας.

Με αφορμή την καταπολέμηση του εμπορίου ναρκωτικών ο Ντόναλντ Τραμπ έστειλε μια αρμάδα τεσσάρων αντιτορπιλικών που δύνανται να φέρουν αθροιστικά εκατοντάδες πυραύλους Tomahawk ένα πυρηνοκίνητο υποβρύχιο, καθώς και τρία αποβατικά σκάφη με 4.500 πεζοναύτες.

Σύμφωνα με το Al Jazeera, οι Ηνωμένες Πολιτείες αναπτύσσουν μια σημαντική ναυτική παρουσία στα ύδατα ανοιχτά της Βενεζουέλας, ως μέρος μιας εκστρατείας για την καταπολέμηση των καρτέλ ναρκωτικών.

Το Αμερικανικό Ναυτικό έχει στείλει τρία αντιτορπιλικά κλάσης Aegis: το USS Gravely, το USS Jason Dunham και το USS Sampson. Μια αμφίβια μοίρα που αποτελείται από τρία πλοία: το USS Iwo Jima, το USS San Antonio και το USS Fort Lauderdale. Ένα καταδρομικό κατευθυνόμενων πυραύλων, το USS Lake Erie. Ένα πυρηνικό υποβρύχιο επίθεσης, το USS Newport News.

Αυτά τα ναυτικά μέσα φέρεται να συνοδεύονται από περίπου 4.500 στρατιωτικούς, συμπεριλαμβανομένων 2.200 Πεζοναυτών. Σύμφωνα με αξιωματούχους, η αποστολή επικεντρώνεται σε επιχειρήσεις πληροφοριών, επιτήρησης και πιθανής αναχαίτισης αποστολών ναρκωτικών.

Βέβαια η αποστολή μιας τόσο εντυπωσιακής δύναμης πυρός για την καταπολέμηση εμπόρων ναρκωτικών φαντάζει ως υπερβολή.

Και ο Μαδούρο στέλνει στόλο στα ανοιχτά

Η Βενεζουέλα ανακοίνωσε ότι θα στείλει πλοία του Πολεμικού Ναυτικού και μη επανδρωμένα αεροσκάφη για να περιπολούν τα χωρικά της ύδατα, απαντώντας στην αποστολή από τις Ηνωμένες Πολιτείες αρκετών πολεμικών πλοίων στην Καραϊβική στο πλαίσιο της καταπολέμησης της διεθνούς διακίνησης ναρκωτικών.

Ο υπουργός των Ενόπλων Δυνάμεων Βλαντίμιρ Παντρίνο δήλωσε σε βιντεοσκοπημένο μήνυμα ότι θα στείλει «ναυτικές περιπολίες στον Κόλπο της Βενεζουέλας και πλοία μεγαλύτερης χωρητικότητας βορειότερα στα χωρικά μας ύδατα», και ανακοίνωσε επίσης τη «σημαντική ανάπτυξη μη επανδρωμένων αεροσκαφών με διάφορες αποστολές».