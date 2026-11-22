Σε αδιέξοδο κατέληξαν την Κυριακή οι διαπραγματεύσεις της διεθνούς συνόδου του ΟΗΕ για το κλίμα COP31, καθώς η Τουρκία και η Αυστραλία, που είχαν την ευθύνη της προεδρίας των συνομιλιών, δεν κατάφεραν να εξασφαλίσουν συμφωνία για τα επόμενα βήματα στην αντιμετώπιση της κλιματικής αλλαγής. Η Ευρωπαϊκή Ένωση και άλλες χώρες απέρριψαν το τελικό σχέδιο συμφωνίας, με αποτέλεσμα να μην επιτευχθεί συναίνεση.

Όπως αναφέρει το Reuters, οι διαπραγματεύσεις διήρκεσαν περισσότερο από δύο εβδομάδες. Αν και ήταν προγραμματισμένο να ολοκληρωθούν την Παρασκευή, συνεχίστηκαν μέχρι και το Σαββατοκύριακο, χωρίς τελικά να υπάρξει αποτέλεσμα.

Κατά την τελική συνεδρίαση, ο πρόεδρος της COP31, Μουράτ Κουρούμ, ανακοίνωσε ότι το σχέδιο δεν εγκρίθηκε, αναγνωρίζοντας την απουσία συναίνεσης μεταξύ των συμμετεχόντων.

«Είναι σαφές ότι υπάρχουν μέρη σε αυτή την αίθουσα που αντιτίθενται σε αυτό το κείμενο. Αναγνωρίζουμε ότι δεν υπάρχει συναίνεση για αυτό το έγγραφο. Ως εκ τούτου, αυτές οι αποφάσεις δεν έχουν υιοθετηθεί», δήλωσε.

Οι διαφωνίες για τα ορυκτά καύσιμα και τον στόχο του 1,5 βαθμού

Η Αυστραλία, που είχε αναλάβει την καθοδήγηση των διαπραγματεύσεων, και η Τουρκία, ως διοργανώτρια χώρα, παρουσίασαν διαδοχικά σχέδια κειμένου, επιχειρώντας να γεφυρώσουν τις διαφορές ανάμεσα στις χώρες που είναι περισσότερο ευάλωτες στις επιπτώσεις της κλιματικής αλλαγής και σε εκείνες των οποίων οι οικονομίες εξαρτώνται από την παραγωγή ή την κατανάλωση ορυκτών καυσίμων.

Το τελευταίο σχέδιο αναγνώριζε για πρώτη φορά ότι η υπερθέρμανση του πλανήτη βρίσκεται σε τροχιά υπέρβασης του ορίου του 1,5 βαθμού Κελσίου, το οποίο οι χώρες είχαν θέσει ως βασικό στόχο για τον περιορισμό της κλιματικής κρίσης.

Παράλληλα, ζητούσε την ταχύτερη ανάπτυξη τεχνολογιών αφαίρεσης διοξειδίου του άνθρακα από την ατμόσφαιρα, με στόχο να αντιστραφεί σε βάθος χρόνου η υπέρβαση του συγκεκριμένου ορίου.

Ωστόσο, η προσπάθεια να εξασφαλιστεί η αποδοχή του σχεδίου από όλες τις πλευρές απέτυχε. Οι επικριτές του το χαρακτήρισαν ανεπαρκώς φιλόδοξο, εκφράζοντας αντιρρήσεις για το περιεχόμενό του.

Το προηγούμενο της Κοπεγχάγης και οι επιπτώσεις της αποτυχίας

Η κατάρρευση των συνομιλιών έρχεται σε μια χρονιά κατά την οποία οι σοβαρότερες συνέπειες της υπερθέρμανσης του πλανήτη, όπως οι ακραίες θερμοκρασίες στην Ευρώπη και οι καταστροφικές πλημμύρες από παγετώνες στο Νεπάλ, βρέθηκαν στη σκιά των πολεμικών συγκρούσεων και της κοινωνικής δυσαρέσκειας για την αύξηση του κόστους ζωής.

Η τελευταία μεγάλη αποτυχία στις διαπραγματεύσεις του ΟΗΕ για το κλίμα είχε σημειωθεί το 2009 στην Κοπεγχάγη, όταν οι χώρες δεν κατάφεραν να υιοθετήσουν με συναίνεση τη Συμφωνία της Κοπεγχάγης, προκαλώντας σοβαρό πλήγμα στη διεθνή διπλωματία για το κλίμα.

Η διαδικασία των COP αποτελεί το βασικό πλαίσιο μέσα από το οποίο τα κράτη συντονίζουν τις προσπάθειές τους για τον περιορισμό της υπερθέρμανσης του πλανήτη. Οι ετήσιες σύνοδοι θεωρούνται σημαντική ευκαιρία για την επίτευξη κοινών δεσμεύσεων, αλλά και για την εξασφάλιση χρηματοδότησης απέναντι στις ολοένα αυξανόμενες συνέπειες της κλιματικής αλλαγής.

Παρά τη σημαντική οπισθοχώρηση στις προσπάθειες ενίσχυσης της διεθνούς δράσης, η αποτυχία επίτευξης πολιτικής συμφωνίας στην Αττάλεια δεν ακυρώνει τις δεσμεύσεις που έχουν αναληφθεί σε προηγούμενες συνόδους. Ούτε καταργεί τα τεχνικά και νομικά πλαίσια που έχουν ήδη διαμορφωθεί για τη διεθνή συνεργασία στην αντιμετώπιση της κλιματικής αλλαγής.