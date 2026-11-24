Η Τουρκία με τη NAVTEX της 23ης Νοεμβρίου ανακοινώνει πως το ερευνητικό σκάφος του τουρκικού πολεμικού ναυτικού TCG Çeşme (Τσεσμέ) για το διάστημα 23 Νοεμβρίου – 12 Δεκεμβρίου πρόκειται να προχωρήσει σε «υδρογραφικές έρευνες» σε μία περιοχή πλησίον του κόλπου της Αττάλειας αλλά και σε μία θαλάσσια περιοχή νοτίως του Συμπλέγματος της Μεγίστης, δηλαδή μέσα στην Ελληνική υφαλοκρηπίδα και εντός δυνητικής Ελληνικής ΑΟΖ, αφού δεν πρέπει να ξεχνάμε πως η Αθήνα ανακοίνωσε την έναρξη διαπραγματεύσεων για ολοκλήρωση της οριοθέτησης με την Αίγυπτο.

Οι περιοχές της NAVTEX συνδέονται επίσης και με το «Εθνικό Θαλάσσιο Πάρκο Φετιγιέ-Κας (δηλαδή Καστελλόριζο)» της Τουρκίας το οποίο στην πραγματικότητα έχει ανακηρυχθεί ακριβώς για να «περικυκλώσει» το σύμπλεγμα της Μεγίστης και να «πνίξει» στα νερά του κάθε σκέψη από την Ελλάδα για την επέκταση των χωρικών της υδάτων στα 12 ΝΜ και φυσικά να αποτρέψει κάθε κίνηση για ανακήρυξη και οριοθέτηση ΑΟΖ της πατρίδας μας στη συγκεκριμένη περιοχή.

H Τουρκία με τη συγκεκριμένη NAVTEX η οποία επιφέρει ένα τριπλό χτύπημα κατά των συμφερόντων της χώρας μας προσπαθεί να εμπεδώσει κυριαρχικά δικαιώματα στην περιοχή νοτίως του Συμπλέγματος της Μεγίστης. Πιο συγκεκριμένα, αρνείται να αναγνωρίσει οποιαδήποτε επέκταση των χωρικών μας υδάτων στα 12 ΝΜ, ενώ ταυτοχρόνως αμφισβητεί και τα ελληνικά κυριαρχικά δικαιώματα στην υφαλοκρηπίδα και την ΑΟΖ. Θα πρέπει δε να σημειωθεί πως οι κινήσεις της και η παρανόμως δεσμευμένη περιοχή δεν βρίσκεται πλησίον των εργασιών του σκάφους Abeille Marengo για την πόντιση του καλωδίου GSI κάτι το οποίο, για την ώρα, καταδεικνύει πως η Άγκυρα δεν σκοπεύει να προβάλλει προσκόμματα στις εργασίες του σκάφους.

Πως θα μπορούσε κάποιος να αποκρυπτογραφήσει την εξέλιξη; Ήδη κάποιοι έσπευσαν να «πανηγυρίσουν» πως οι κινήσεις της Τουρκίας στην ουσία δείχνουν πως έχει αποδεχθεί την πραγματικότητα του «Καλωδίου» αφού δεν φαίνεται να προσπαθεί να εμποδίσει τις εργασίες του. Δυστυχώς, θα πρέπει να τους διαψεύσουμε διότι η συγκεκριμένη κίνηση αποτελεί την πρώτη επί του πεδίου αντίδραση της Τουρκίας στην εποχή της… «Καλωδιάδας» και προφανώς η συγκεκριμένη ενέργεια είναι μία αρχική κίνηση ελέγχου αντιδράσεων και αντανακλαστικών της Ελλάδας, με τις επόμενες κλιμακούμενες ενέργειες να έπονται το αμέσως επόμενο χρονικό διάστημα.

Μα πώς, θα μπορούσε να ρωτήσει κάποιος, είμαστε τόσο σίγουροι για το τι θα επακολουθήσει. Γράφαμε λοιπόν σε ένα προηγούμενο σημείωμά μας με τίτλο «Καλώδιο: «Το τέλος της αρχής» τα εξής: «Η Τουρκία δεν πρόκειται να αποδεχθεί μία εξέλιξη προς όφελος της Ελλάδας στην περιοχή. Συνεπώς, εάν δεχθούμε το κυρίαρχο αφήγημα πως η Άγκυρα «έφαγε σκόνη» στο καλώδιο, αυτή θα επανέλθει σε δεύτερο χρόνο δριμύτερη, είτε στο ίδιο θέμα, αφού μην ξεχνάμε πως οι εργασίες θα είναι πολύμηνες ενώ θα υπάρξει και δεύτερη φάση με την πόντιση του καλωδίου, είτε εάν θεωρήσει πως το κόστος για την παρεμπόδιση του καλωδίου είναι μη αποδεκτό για την ίδια λόγο της εμπλοκής και άλλων δυνάμεων οι οποίες έχουν συμφέροντα θα προχωρήσει σε αντιπερισπασμό, μέσω κινήσεων όπως η νομοθέτηση της Γαλάζιας Πατρίδας, η έναρξη δραστηριοτήτων στα παράνομα θαλάσσια πάρκα που έχει προκηρύξει, ειδικά σε αυτό που περικυκλώνει το σύμπλεγμα της Μεγίστης, ή η έξοδος κάποιου ερευνητικού.»

Η Τουρκία λοιπόν φαίνεται να επιλέγει ως σημείο «τριβής» με την Ελλάδα το πλέον ευαίσθητο σημείο, το Καστελλόριζο, το οποίο στην πραγματικότητα προσπαθεί να το αποκόψει από τον εθνικό κορμό, αφού εάν προχωρήσει σε… «έρευνες» οι οποίες, εάν δεν υπάρξει αντίδραση από την Αθήνα, θα συμπληρωθούν και με «έργα». Συνέπεια όλων των παραπάνω θα είναι η Άγκυρα να γκριζάρει ολόκληρη την περιοχή η οποία επιτρέπει στην Ελλάδα να αποκτήσει θαλάσσιο σημείο επαφής με την Κύπρο, μέσω των ΑΟΖ μας. Επιπροσθέτως, η Τουρκία με τον τρόπο αυτό θα καταστήσει τη διαπραγμάτευση της Αθήνας με το Κάϊρο άνευ ουσίας και αντικειμένου, ενώ θα επιβάλλει de facto τον έλεγχό της στην περιοχή.

Είναι ξεκάθαρο λοιπόν πως η Τουρκική NAVTEX υποκρύπτει κάτι πολύ περισσότερο από μία απλή υδρογραφική έρευνα. Είναι η πρώτη κίνηση μετά τις εξελίξεις του «Καλωδίου» η οποία έχει σκοπό να προβάλλει στη διεθνή κοινότητα τη θεωρεία της πως η περιοχή αυτή ανεξαρτήτως του γεγονότος πως κατοικείται από Έλληνες δεν είναι Ελληνική, ή στην καλύτερη, για εμάς, περίπτωση δεν είναι μόνο ελληνική.

Είναι προφανές πως η Τουρκία με το να μην προσπαθήσει, για την ώρα, να εμποδίσει τις έρευνες για το καλώδιο, αλλά και με το να στείλει δικό της σκάφος για αντίστοιχες «έρευνες» καταδεικνύει πως η περιοχή τελεί υπό… συνδιαχείριση. Προσοχή! Αυτά θα συμβούν ή δεν θα συμβούν αναλόγως της Ελληνικής αντίδρασης ή μη-αντίδρασης.

Ήδη «βουίζουν» στα αυτιά του υπογράφοντος το σημείωμα αυτό οι… αυριανές τοποθετήσεις «ειδικών» πως «δεν έχει σημασία τι κάνουν οι Τούρκοι, το καλώδιο γίνεται» και πως «εκδώσαμε αντι-ΝΑVTEX» και …καθαρίσαμε, άντε…θα βάλουμε και μία φρεγάτα να πει το… «ποίημα». Δηλαδή ότι έκαναν, για την ώρα, οι Τούρκοι με το «Καλώδιο». Επειδή θα υπάρξουν τοποθετήσεις αυτού του τύπου, θα πρέπει να πούμε από τώρα πως ακριβώς αυτό σημαίνει «συνδιαχείριση», η κάθε χώρα να προχωράει με τα επενδυτικά της σχέδια με την άλλη να εκδίδει αντι-NAVTEX να κάνει και μία ανακοίνωση προς τα παραπλέοντα σκάφη και «ούτε γάτα, ούτε ζημιά». Ξεχνάμε όμως κάποιες «λεπτομέρειες»… πρώτον, οι κινήσεις της Τουρκίας, εάν της επιτραπεί, θα οδηγήσουν σε μία ιδιότυπη περικύκλωση Ελληνικών κατοικημένων νήσων, και δεύτερον, η περιοχή υπό εξέταση αποτελεί την πλέον στρατηγική θαλάσσια ζώνη του Ελληνισμού αφού στην πραγματικότητα είναι το σημείο επαφής μεταξύ δύο Ελληνικών κρατών.

Εάν λοιπόν όπως επισημάναμε σε προηγούμενο σημείωμά μας η έναρξη των βυθομετρήσεων για το «Καλώδιο» αποτελεί το «τέλος της αρχής», θα πρέπει να σημειώσουμε πως μόλις σήμερα εισήλθαμε στην «αρχή του τέλους» όχι απλά για την κυριαρχία στην Ανατολική Μεσόγειο αλλά για το κατά πόσο ο ελληνισμός θα συνεχίσει να λειτουργεί ως ανεξάρτητος γεωπολιτικός δρώντας στον ιστορικό ζωτικό του χώρο ή εάν θα περάσει μέσω μίας νέας «Μικρασιατικής, θαλάσσιας, καταστροφής» σε μία νέα ιδιότυπη «τουρκοκρατία»…

Υπερβολικό; το άμεσο μέλλον θα δείξει…τουλάχιστον θα έχουμε το «Καλώδιο»…

* Ο Δρ. Γεώργιος Κ. Φίλης είναι Καθηγητής Διεθνών Σχέσεων και Στρατηγικής στο Ledra College, Λευκωσίας και διδάσκων σε Παραγωγικές Στρατιωτικές Σχολές. Ο κ. Φίλης είναι καθηγητής στο International Baccalaureate Diploma του ISA, Αναλυτής Διεθνών Ζητημάτων του ALPHA καθώς και μέλος της Επιστημονικής Επιτροπής του Ιδρύματος της Βουλής των Ελλήνων. [georgios.filis1976@gmail.com]