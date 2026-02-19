Νάξος: Εξουδετερώθηκε η νάρκη που εντοπίστηκε στη θάλασσα - Εντυπωσιακό βίντεο

Με ελεγχόμενη έκρηξη ολοκληρώθηκε το πρωί της Πέμπτης 19 Φεβρουαρίου η επιχείρηση εξουδετέρωσης νάρκης που είχε εντοπιστεί σε θαλάσσια περιοχή της Νάξου, που είχε προκαλέσει αναστάτωση στο νησί τις τελευταίες μέρες.

Το πολεμικό υλικό είχε εντοπιστεί το Σάββατο από ιδιοκτήτη αλιευτικού σκάφους, ο οποίος ειδοποίησε αμέσως τις αρχές. Στη συνέχεια στήθηκε συντονισμένη επιχείρηση για την ασφαλή μεταφορά του στο τουριστικό καταφύγιο του λιμένα Νάξου, όπου παρέμεινε υπό διαρκή επιτήρηση από στελέχη του Λιμεναρχείου και με αυστηρό έλεγχο πρόσβασης, αναφέρει το τοπικό μέσο cyclades24.

Από τις 07:00 το πρωί της Πέμπτης τέθηκαν σε εφαρμογή αυξημένα μέτρα ασφαλείας στην ευρύτερη περιοχή, προκειμένου να διασφαλιστεί η ομαλή διεξαγωγή της επιχείρησης.

Η εξουδετέρωση έγινε από Ομάδα Εξουδετέρωσης Ναρκών του Πολεμικού Ναυτικού, με ελεγχόμενη έκρηξη και υπό αυστηρή τήρηση όλων των προβλεπόμενων πρωτοκόλλων. Στο σημείο βρίσκονταν δυνάμεις του Λιμενικού Σώματος, της Πυροσβεστικής Υπηρεσίας, καθώς και ασθενοφόρο του ΕΚΑΒ για προληπτικούς λόγους.

Η διαδικασία ολοκληρώθηκε χωρίς απρόοπτα και, μετά το πέρας της επιχείρησης, οι περιορισμοί στην περιοχή άρθηκαν σταδιακά.