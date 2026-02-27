Νάξος: Στην κορυφή της Ευρώπης για το 2026 - Διακρίσεις και διεθνής αναγνώριση

Στην πρώτη θέση των ποιοτικών προορισμών της Ευρώπης για το 2026 ξεχωρίζει η Νάξος, σύμφωνα με αφιέρωμα της βρετανικής εφημερίδας Express.

Το νησί της Αριάδνης αναδεικνύεται ως ο κορυφαίος προορισμός σε λίστα που βασίζεται σε αξιολογήσεις ταξιδιωτικών ειδικών, ενισχύοντας τη διεθνή του αναγνωρισιμότητα και την προσέλκυση επισκεπτών.

Η διάκριση προέκυψε μετά από εκτενή έρευνα σε περισσότερες από 40 χώρες και επιβεβαιώνει τη Νάξο ως έναν προορισμό που συνδυάζει μοναδικές φυσικές ομορφιές, πληθώρα δραστηριοτήτων στη φύση, πλούσια πολιτιστική κληρονομιά, εντυπωσιακά αρχαία μνημεία, μεσαιωνικούς πύργους και γαστρονομικό πλούτο.

Η πρόσφατη διεθνής αναγνώριση έρχεται σε συνέχεια προηγούμενων σημαντικών βραβεύσεων, όπως η ανάδειξη της Νάξου ως καλύτερου νησιού στην Ευρώπη από το περιοδικό Condé Nast Traveller, επιβεβαιώνοντας την ανοδική πορεία του νησιού στην παγκόσμια τουριστική αγορά.

Ο Αντιδήμαρχος Τουρισμού Νάξου και Μικρών Κυκλάδων, Βαγγέλης Κατσαράς, σε δηλώσεις του στην Express, τόνισε ότι οι διακρίσεις αποτελούν επιβράβευση των προσπαθειών για την ανάδειξη της αυθεντικής ελληνικής εμπειρίας που προσφέρει ο προορισμός.

Παράλληλα, η μοναδικότητα της Νάξου και των Μικρών Κυκλάδων αποτυπώθηκε πρόσφατα από τον φακό γαλλικού τηλεοπτικού δικτύου, σε συνεργασία με το Γραφείο ΕΟΤ Γαλλίας. Η εκπομπή, που θα προβληθεί σε ζώνη υψηλής τηλεθέασης, θα εστιάσει σε βιωματικές ταξιδιωτικές εμπειρίες πέραν της θερινής περιόδου, παρουσιάζοντας τη Νάξο και την Ηρακλειά ως προορισμούς επιλογής για τις επόμενες διακοπές των Γάλλων ταξιδιωτών. Η πρωτοβουλία αυτή ακολουθεί την πρόσφατη κοινή παρουσίαση που συνδιοργάνωσαν στο Παρίσι ο Δήμος Νάξου και Μικρών Κυκλάδων με το Γραφείο ΕΟΤ Γαλλίας.

Πηγή: ΑΠΕ ΜΠΕ