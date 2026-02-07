Ναυάγιο στη Χίο: Φωτογραφίες ντοκουμέντο από το φουσκωτό μετά τη σύγκρουση

Στη δημοσιότητα έρχονται φωτογραφίες από τη μισοβυθισμένη βάρκα στην οποία επέβαιναν 39 μετανάστες, εκ των οποίων οι 15 έχασαν τη ζωή τους, μετά τη φονική σύγκρουση με σκάφος του Λιμενικού ανοιχτά της Χίου.



Σύμφωνα με φωτογραφικό υλικό που δημοσιεύει o flash.gr το φουσκωτό εμφανίζεται μισοβυθισμένο από την μπροστά δεξιά πλευρά, ενώ σε άλλο καρέ έχει πλέον χαθεί κάτω από την επιφάνεια της θάλασσας.



Τα φωτογραφικά ντοκουμέντα γεννούν εύλογα ερωτήματα: ποιος τράβηξε τις εικόνες και από ποιο σκάφος, την ώρα που –σύμφωνα με πληροφορίες– οι κάμερες στο περιπολικό του Λιμενικού δεν είχαν τεθεί σε λειτουργία και βρισκόταν σε εξέλιξη επιχείρηση έρευνας και διάσωσης για τους ανθρώπους που κατέληξαν στη θάλασσα μετά τη σύγκρουση.

flash.gr

Παράλληλα, τίθεται το ερώτημα αν υπάρχουν και άλλα οπτικά ντοκουμέντα από το σημείο του ναυαγίου, τα οποία θα μπορούσαν να ρίξουν περισσότερο φως στα όσα συνέβησαν το βράδυ της Κυριακής.



Υπενθυμίζεται ότι, σύμφωνα με την επίσημη ανακοίνωση του Λιμενικού, περιπολικό σκάφος εντόπισε φουσκωτό ταχύπλοο με αλλοδαπούς επιβαίνοντες να κινείται χωρίς φώτα ναυσιπλοΐας προς τις ανατολικές ακτές της Χίου, στη θαλάσσια περιοχή Μυρσινιδίου. Όπως αναφέρεται, ο χειριστής του ταχύπλοου δεν συμμορφώθηκε στα φωτεινά και ηχητικά σήματα, ανέστρεψε πορεία και ακολούθησε πρόσκρουση στη δεξιά πλευρά του περιπολικού. Από τη σφοδρότητα της σύγκρουσης, το φουσκωτό ανετράπη και βυθίστηκε, με αποτέλεσμα όλοι οι επιβαίνοντες να πέσουν στη θάλασσα.



Σημειώνεται ότι οι Αρχές έχουν ήδη δώσει στη δημοσιότητα φωτογραφίες του σκάφους του Λιμενικού και του σημείου της σύγκρουσης, ενώ βρίσκεται σε εξέλιξη η διερεύνηση των αιτίων της τραγωδίας.

Μεταφέρονται στην Αθήνα

Την ίδια ώρα, αεροδιακομιδή για τη μεταφορά έξι ανήλικων παιδιών μεταναστών από το Γενικό Νοσοκομείο Χίου στην Αθήνα πραγματοποίει το ΕΚΑΒ. Αεροσκάφος αναχώρησε στις 9 το πρωί σήμερα, Σάββατο 7 Φεβρουαρίου, από το Στρατιωτικό Αεροδρόμιο Ελευσίνας με προορισμό τη Χίο, προκειμένου να παραλάβει τους ανήλικους και να ακολουθήσει η αερομεταφορά τους προς την Αθήνα, υπό τον επιχειρησιακό συντονισμό του ΕΚΑΒ.



Από τα έξι παιδιά, τα πέντε φέρουν πολλαπλά κατάγματα, ενώ το ένα είναι ασυνόδευτο. Τα παιδιά θα νοσηλευθούν στο Νοσοκομείο Παίδων «Η Αγία Σοφία».

Ανάμεσα στους επιβαίνοντες στο αεροσκάφος θα είναι και τρεις ενήλικες, οι οποίοι σύμφωνα με πληροφορίες είναι οι γονείς των παιδιών.