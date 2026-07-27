«Ναυάγησε» η συναίνεση: Με γαλάζιες ψήφους οι προτάσεις αναθεώρησης - «Παρών» από Ντόρα στο άρθρο 30

Με τις ψήφους της ΝΔ «πέρασαν» - ως αναμένετο - από την Ολομέλεια της Βουλής, οι προς αναθεώρηση συνταγματικές διατάξεις, με την ονομαστική ψηφοφορία να επιβεβαιώνει αυτό που είχε διαφανεί από την πρώτη κιόλας στιγμή: την απόλυτη αδυναμία συνεννόησης των πολιτικών δυνάμεων της χώρας.

Το ΠΑΣΟΚ όπως είχε προαναγγείλει εξαρχής, δήλωσε «παρών» σε όσα άρθρα θεωρεί ότι πρέπει να αναθεωρηθούν, ενώ η ελάσσονα αντιπολίτευση καταψήφισε. Όσον αφορά στους ανεξάρτητους, η συντριπτική πλειονότητά τους καταψήφισε τις διατάξεις, ωστόσο ορισμένοι βουλευτές έδωσαν θετική ψήφο.

Πώς ψηφίστηκαν οι διατάξεις - Το «παρών» της Ντόρας Μπακογιάννη

Ειδικότερα, το άρθρο 16 για τα μη κρατικά πανεπιστήμια υπερψήφισαν συνολικώς 160 βουλευτές. 93 βουλευτές καταψήφισαν, ενώ 41 δήλωσαν «παρών».

Το άρθρο 30 για τη μία και μόνη εξαετή θητεία του προέδρου της Δημοκρατίας, το οποίο είχε συναντήσει τη δημόσια αντίδραση βουλευτών της ΝΔ (ανάμεσά τους η Ντόρα Μπακογιάννη, ο Γιώργος Βλάχος και ο Χαράλαμπος Αθανασίου) ψηφίστηκε από 158 βουλευτές. 135 βουλευτές το καταψήφισαν, ενώ ένας δήλωσε «παρών».

Σύμφωνα με εξακριβωμένες πληροφορίες, η Ντόρα Μπακογιάννη δήλωσε «παρών» στο συγκεκριμένο άρθρο.

Το άρθρο 86 για την ποινική ευθύνη των υπουργών «πέρασε» με 159 «ναι», καταψηφίστηκε από 95 βουλευτές, ενώ 40 βουλευτές δήλωσαν «παρών».

Το άρθρο 90 για την επιλογή της ηγεσίας της Δικαιοσύνης «πέρασε» με 159 θετικές ψήφους, καταψηφίστηκε από 93 βουλευτές ενώ «παρών» δήλωσαν 42 βουλευτές.

Όσον αφορά στο άρθρο 103 για την άρση της μονιμότητας των δημοσίων υπαλλήλων, εγκρίθηκε από 161 βουλευτές, ενώ 133 καταψήφισαν.