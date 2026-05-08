Εκρηκτικό φορτίο περίπου 300 κιλών φέρεται να μετέφερε στο εσωτερικό του το θαλάσσιο drone που βρέθηκε στη Λευκάδα, σύμφωνα με την εικόνα που μεταφέρει αποκλειστικά στον FLASH, o κύριος Νικόλαος Σπανός, Ναύαρχος του Λιμενικού Σώματος ε.α. και πρώην Διευθυντής της Λιμενικής Αστυνομίας.

Μια σοκαριστική αποκάλυψη που μόνο ανησυχία μπορεί να προκαλεί, γι αυτό και οι αρχές βρίσκονται σε κατάσταση συναγερμού και πρέπει να ερευνήσουν την υπόθεση σε βάθος, συμπληρώνει…«Στο εσωτερικό του φέρεται να μεταφέρει εκρηκτικό φορτίο περίπου 300 κιλών, ενώ διαθέτει περισσότερους από έναν μηχανισμούς πυροδότησης, γεγονός που αυξάνει σημαντικά την αξιοπιστία ενεργοποίησης. Η ύπαρξη επιλογής “safe” και“unsafe” υποδηλώνει ότι το σύστημα μπορεί να μεταβαίνει άμεσα από ασφαλή σε επιχειρησιακή κατάσταση.



Ναύαρχος Λιμενικού σε FLASH: Φορτωμένο με 300 κιλά εκρηκτικά το drone στη Λευκάδα - Tο κουμπί unsafe pic.twitter.com/9g7dgeb81O — Flash.gr (@flashgrofficial) May 8, 2026

Παράλληλα, τα εξωτερικά του στοιχεία –κεραίες και επίπεδες μονάδες– παραπέμπουν σε σύγχρονα συστήματα επικοινωνίας και καθοδήγησης. Αυτό σημαίνει ότι το σκάφος μπορεί είτε να τηλεχειρίζεται σε πραγματικό χρόνο είτε να κινείται αυτόνομα, ακολουθώντας προκαθορισμένη πορεία. Ιδιαίτερη σημασία έχει και η μεγάλη ακτίνα δράσης του, που εκτιμάται έως και τα 2.000 ναυτικά μίλια, κάτι που του επιτρέπει να επιχειρεί σε μεγάλες αποστάσεις χωρίς άμεση υποστήριξη.»



Σύμφωνα με τον κύριο Σπανό, Διεθνή πραγματογνώμονα με ιδιαίτερα μεγάλη εμπειρία, πρόκειται για ένα ουκρανικό drone, το οποίο έχει διαστάσεις 4,50 μέτρα επί 1.60. Ένα ιδιαίτερα μεγάλο σκάφος, επιχειρησιακό, σημειώνει, το οποίο είχε τεθεί σε κατάσταση «ετοιμότητας». Μάλιστα, τα εκρηκτικά έχουν εξουδετερωθεί και πολύ σύντομα -τηρώντας ένα πολύ συγκεκριμένο πρωτόκολλο- το σκάφος θα μεταφερθεί για περαιτέρω εξέταση από τους ειδικούς…



«Είναι μεγάλο σκάφος. Έχει τέσσερα δοχεία εκπυρσοκροτητών. Φέρεται να είχε μέσα πυρομαχικά επαναλαμβάνω, τουλάχιστον 300 κιλών. Κάθε δοχείο έχει διακόπτη safe και unsafe. Οι πληροφορίες λένε ότι ήταν στο unsafe, δηλαδή έτοιμο να εκπυρσοκροτήσει. Να μπει μπροστά, να σκάσει που λέμε. Αυτό είναι το άσχημο που έμαθα. Ήταν δηλαδή έτοιμο να κάνει τη βρώμικη δουλειά, να χτυπήσει. Προσέξτε, ήταν στο διακόπτη έτοιμα να εκραγούν, έτσι; Είναι αυτό που λέμε ασφάλεια, ανοίγω και την κλείνω. Αυτό ήταν ανοιχτό. Αυτά είναι τα στοιχεία που έχω εγώ.

Τώρα που μιλάμε, το έχουν πάει στο Πλατυγιάλι του Αστακού. Φυσικά, σύμφωνα με τις μέχρι τώρα πληροφορίες, έχουν πάει κλιμάκια κάτω, έχουν βγάλει τα εκρηκτικά και τα έχουν εξουδετερώσει. Και θα φορτωθεί σε λίγο για να το φέρουν κάπου εδώ κεντρικά για περαιτέρω εξέταση. Δεν είναι κατασκοπευτικό. Είναι καθαρά επιχειρησιακό στρατιωτικό, ουκρανικό.»

«Θα μπορούσαμε να θρηνούσαμε πολλά θύματα αυτή τη στιγμή»

Η εικόνα αποτυπώνει ένα σύγχρονο μη επανδρωμένο σκάφος επιφανείας (USV), το οποίο –με βάση τα τεχνικά του χαρακτηριστικά– φαίνεται να έχει σχεδιαστεί για επιθετικές αποστολές υψηλής ακρίβειας, τονίζει στον FLASH, ο κύριος Νίκος Σπανός, ενώ σε ερώτησή μας για το πώς θα μπορούσε να καταλήξει στη σπηλιά κοντά στο Ακρωτήριο Δουκάτο, σημειώνει...

«-Πώς ερμηνεύεται η παρουσία του εδώ;



Μια ερμηνεία είναι ότι κάπως τους έφυγε, από κάποιο βόρειο τμήμα εκεί κοντά. Τους έφυγε κι έφτασε εκεί.



-Δηλαδή, μπορεί να μην είχαν σκοπό να το στείλουν Λευκάδα;



Αυτό δεν έχει εξακριβωθεί. Αυτά τα σκάφη όμως, δεν είναι τόσο απλό να εξαφανίζονται. Έτσι απλά δηλαδή. Επίσης, αν αυτό το σκάφος είχε πέσει επάνω σ’ ένα οποιοδήποτε σκάφος ή πλοίο, σήμερα θα θρηνούσαμε δεν ξέρω κι εγώ πόσα θύματα. Είναι σοβαρό. Δεν είναι κάτι απλό, όπως και να έχει το πράγμα. Γιατί όπως σου είπα, είτε μέσα στη σπηλιά πήγαινε ένα σκάφος και χτυπούσε επάνω του, είτε έξω από τη σπηλιά, δηλαδή στην πορεία ενός πλοίου χτυπούσε επάνω του, σήμερα αντιλαμβάνεστε σε ποια θέση θα ήμασταν.

Ήταν -απ’ ότι φαίνεται- δηλαδή ακυβέρνητο στη θάλασσα και βρέθηκε εκεί. Άρα αυτοί που το χρησιμοποιούσαν, όσοι το

χρησιμοποιούσαν για στρατιωτικό σκοπό, τους έφυγε, τους ξέφυγε. Το χάσανε κατά τη διάρκεια του χειρισμού τους.



-Το ότι βρέθηκε σε μια σπηλιά ωστόσο, αυτό δεν το καθιστά δύσκολο ως προς το να είναι ένα τυχαίο γεγονός;



Δεν το θεωρώ ότι μπορεί να είναι τυχαίο γεγονός να βρέθηκε μέσα στη σπηλιά που η σπηλιά είναι επισκέψιμη, ξέρεις, και μπορεί να φέρει θύματα. Θα μπορούσε να είναι μια προπαγάνδα, δεν είναι καθόλου τυχαίο. Όμως, να λάβεις υπόψη σου, αν το σκάφος έχει φύγει, τα ρεύματα πως το έστειλαν εκεί. Αλλά δεν το θεωρώ ότι είναι και τυχαίο.»

Τι δείχνει η τεχνική ανάλυση

Τα μέχρι στιγμής στοιχεία, σύμφωνα με τον πρώην Διευθυντής της Λιμενικής Αστυνομίας, είναι ότι πρόκειται για ένα χαμηλού προφίλ σκάφος, με σχεδίαση που μειώνει το ίχνος του και δυσκολεύει τον εντοπισμό του…



«Οι ναυπηγικές του γραμμές δείχνουν ότι είναι κατασκευασμένο για ταχύτητα και σταθερότητα, επιτρέποντάς του να

προσεγγίζει στόχους με αποτελεσματικότητα, ακόμη και σε απαιτητικές θαλάσσιες συνθήκες.

Συνολικά, πρόκειται για ένα μέσο που συνδυάζει:



χαμηλή παρατηρησιμότητα,

μεγάλη επιχειρησιακή εμβέλεια,

και ισχυρό εκρηκτικό φορτίο.

Αυτά τα χαρακτηριστικά το εντάσσουν σε μια νέα γενιά απειλών στη θάλασσα, όπου μικρά, μη επανδρωμένα μέσα μπορούν να έχουν δυσανάλογα μεγάλο επιχειρησιακό αντίκτυπο. Και πρέπει να σημειώσουμε και πάλι, κάτι πολύ σημαντικό. Ήταν πολύ επικίνδυνο για την ναυσιπλοΐα τι στιγμή που έπλεε ακυβέρνητο. Θα είχαμε τραγωδία.»