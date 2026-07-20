Ναύπακτος: 12χρονη εγκλωβίστηκε σε φρεάτιο - Επιχείρηση απεγκλωβισμού από την Πυροσβεστική

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Αναστάτωση προκλήθηκε στη Ναύπακτο όταν μια 12χρονη εγκλωβίστηκε, καθώς το πόδι της σφήνωσε σε φρεάτιο κοντά στην Παπαχαραλάμπειο Βιβλιοθήκη, με αποτέλεσμα να αδυνατεί να απελευθερωθεί.

Σύμφωνα με το Nafpaktianews, στο σημείο έφτασαν άμεσα δυνάμεις της Πυροσβεστικής Υπηρεσίας Ναυπάκτου με τρία οχήματα. Οι πυροσβέστες πραγματοποίησαν προσεκτική επιχείρηση και κατάφεραν να απεγκλωβίσουν με ασφάλεια το κορίτσι, χωρίς να υποστεί επιπλέον τραυματισμούς.

Αμέσως μετά, η 12χρονη παραλήφθηκε από ασθενοφόρο του ΕΚΑΒ και μεταφέρθηκε προληπτικά στο Κέντρο Υγείας για τις απαραίτητες ιατρικές εξετάσεις.

Οι συνθήκες κάτω από τις οποίες σημειώθηκε το περιστατικό βρίσκονται υπό διερεύνηση.