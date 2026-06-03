Ναύπακτος: Σοκαριστικό βίντεο από τη στιγμή που μητέρα σώζει το παιδί της από «τρελή» πορεία ΙΧ

Ένα βίντεο ντοκουμέντο που κόβει την ανάσα στη Ναύπακτο βλέπει το φως της δημοσιότητας από τη στιγμή που μια γυναίκα σώζει τελευταία στιγμή το παιδί της όταν ένας 75χρονος ακολουθεί ξέφρενη πορεία με το αυτοκίνητό του και κατευθύνεται κατά πάνω τους.

Όπως φαίνεται από τα σοκαριστικά πλάνα από κάμερα ασφαλείας στο σημείο και μεταδόθηκαν από τον ALPHA, το τροχαίο έγινε την ώρα που η γυναίκα έβαζε το παιδάκι της στα καθίσματα του αμαξιού. Μέσα σε κλάσματα του δευτερολέπτου και ενώ αντιλαμβάνεται πως το αυτοκίνητο του ηλικιωμένου έχει παρασύρει ότι βρίσκεται στο διάβα του και έρχεται με μεγάλη ταχύτητα προς το μέρος τους, η μητέρα παίρνει αγκαλιά το παιδί και κάνει «βουτιά» μέσα σε κατάστημα σούπερ μάρκετ την τελευταία στιγμή, σώζοντας έτσι τόσο την ίδια όσο και το παιδί.

Μάλιστα, η γυναίκα όπως και το μικρό παιδί αμέσως μετά το συμβάν μεταφέρθηκαν στο νοσοκομείο του Ρίου και στο Καραμανδάνειο αντίστοιχα, για τις απαραίτητες εξετάσεις, ενώ και οι δυο γλίτωσαν τα χειρότερα και φέρουν μόνο μερικές γρατζουνιές.

Σύμφωνα με τα όσα γίνονται γνωστά, ο 75χρονος άνδρας φέρεται να έχασε τον έλεγχο του οχήματος του ενώ αναφέρεται πως αντιμετωπίζει σοβαρά προβλήματα υγείας.