Ναύπλιο: Ένας μήνας ταλαιπωρίας στην Αγίου Ανδριανού – «Ξύστηκε» ο δρόμος και έμεινε έτσι

Εδώ και έναν ολόκληρο μήνα, ο δρόμος στην οδό Αγίου Ανδριανού στο Ναύπλιο παραμένει άφτιαχτος, προκαλώντας έντονη ταλαιπωρία σε κατοίκους και διερχόμενους οδηγούς. Πρόκειται για το τμήμα από την πίσω πλευρά του στρατοπέδου έως τη Νέα Πολιτεία, όπου συνεργεία προχώρησαν σε ξύσιμο του οδοστρώματος, χωρίς ωστόσο να ακολουθήσει η αποκατάστασή του.

Όπως αναφέρουν πολίτες στον anagnostis.org, η κατάσταση έχει επιδεινωθεί σημαντικά, ειδικά μετά τις τελευταίες βροχοπτώσεις. Λακκούβες, χαλίκια και ανωμαλίες στο οδόστρωμα έχουν μετατρέψει τον δρόμο σε παγίδα, με αποτέλεσμα ζημιές σε αυτοκίνητα, σπασίματα και αυξημένο κίνδυνο ατυχημάτων.

Διαβάστε περισσότερα για την αδικαιολόγητη καθυστέρηση που καταγγέλλουν οι πολίτες, ζητώντας άμεσα λύση, αφού πρόκειται για δρόμο με καθημερινή κυκλοφορία.