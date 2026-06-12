Ελλάδα Πελοπόννησος

Ναύπλιο: Φοιτητές Θεατρικών Σπουδών στα ίχνη των προσωπείων

Το Αρχαιολογικό Μουσείο Ναυπλίου και το Παράρτημα της Εθνικής Πινακοθήκης υποδέχθηκαν φοιτήτριες και φοιτητές.

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Μια βιωματική εκπαιδευτική εμπειρία είχαν οι φοιτήτριες και οι φοιτητές του Τμήματος Θεατρικών Σπουδών της Σχολής Καλών Τεχνών του Πανεπιστημίου Πελοποννήσου. Στο πλαίσιο του μαθήματος «Η σκευή (προσωπεία/κοστούμια) του Αρχαίου Θεάτρου», πραγματοποιήθηκαν εκπαιδευτικές επισκέψεις στο Αρχαιολογικό Μουσείο Ναυπλίου και στο Παράρτημα της Εθνικής Πινακοθήκης.

Διαβάστε περισσότερα για την δράση που επιδιώκει να φέρει τους φοιτητές σε άμεση επαφή με τα υλικά τεκμήρια της ιστορίας και του πολιτισμού.

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