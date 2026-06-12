Ναύπλιο: Φοιτητές Θεατρικών Σπουδών στα ίχνη των προσωπείων

Μια βιωματική εκπαιδευτική εμπειρία είχαν οι φοιτήτριες και οι φοιτητές του Τμήματος Θεατρικών Σπουδών της Σχολής Καλών Τεχνών του Πανεπιστημίου Πελοποννήσου. Στο πλαίσιο του μαθήματος «Η σκευή (προσωπεία/κοστούμια) του Αρχαίου Θεάτρου», πραγματοποιήθηκαν εκπαιδευτικές επισκέψεις στο Αρχαιολογικό Μουσείο Ναυπλίου και στο Παράρτημα της Εθνικής Πινακοθήκης.

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