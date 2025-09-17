Ναύπλιο: Γονείς καταγγέλλουν ελλείψεις και κακοσυντηρημένα σχολεία
Η Ένωση Συλλόγων Γονέων και Κηδεμόνων Ναυπλίου κάνει λόγο για παλιά κτίρια, ελλείψεις προσωπικού και υποχρηματοδότηση, ζητώντας άμεση μέριμνα από την Πολιτεία.
Με ανησυχία και αγανάκτηση υποδέχθηκαν τη νέα σχολική χρονιά οι γονείς στο Ναύπλιο, καθώς τα προβλήματα στη σχολική στέγη και στη λειτουργία των σχολικών μονάδων παραμένουν άλυτα.
Η Ένωση Συλλόγων Γονέων και Κηδεμόνων Ναυπλίου με δημόσια ανακοίνωση επισημαίνει ότι για μία ακόμη χρονιά οι μαθητές φοιτούν σε παλιά και κακοσυντηρημένα σχολικά κτίρια, σε λυόμενες αίθουσες, ενώ συχνά αναγκάζονται να παίζουν σε ακατάλληλους και επικίνδυνους προαύλιους χώρους.
Διαβάστε περισσότερα για τα αιτήματα της Ένωσης Γονέων Ναυπλίου.