Ναύπλιο: Κραυγή αγωνίας από το Μουσικό και το Καλλιτεχνικό Σχολείο Αργολίδας

Μια ηχηρή και μελωδική… κραυγή αγωνίας αναμένεται να ακουστεί στο κέντρο του Ναυπλίου την ερχόμενη Παρασκευή 23 Ιανουαρίου. Οι μαθητές και οι μαθήτριες του Μουσικού και του Καλλιτεχνικού Σχολείου Αργολίδας ενώνουν τις φωνές τους σε μια κοινή κινητοποίηση, διεκδικώντας το αυτονόητο: σύγχρονα σχολεία και αξιοπρεπείς συνθήκες εκπαίδευσης. Η συγκέντρωση έχει προγραμματιστεί για τις 11:00 π.μ. στην Πλατεία Τριών Ναυάρχων, μπροστά από το Δημαρχείο, και εντάσσεται στο πλαίσιο της πανελλαδικής εβδομάδας δράσεων που έχει εξαγγείλει η Μουσικοκαλλιτεχνική Ένωση.

