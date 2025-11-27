Ναύπλιο: Κυνηγώντας το 13ο κύμα – Θυελλώδεις άνεμοι από την κακοκαιρία «Αντέλ»

Με θυελλώδεις ανέμους και εικόνες άγριας ομορφιάς ξύπνησε σήμερα το Ναύπλιο, καθώς η κακοκαιρία “Αντέλ” χτυπά με ιδιαίτερη σφοδρότητα μεγάλο μέρος της χώρας αλλά και την Πελοπόννησο. Τα τεράστια κύματα που υψώνονται στην Αρβανιτιά, αλλά και τα αλλεπάλληλα «χτυπήματα» της θάλασσας στα βράχια με θέα τον Φάρο και το Μπούρτζι, δημιουργούν ένα εντυπωσιακό αλλά και ανησυχητικό σκηνικό. Από τις πρώτες πρωινές ώρες, οι ισχυροί άνεμοι δεν λένε να κοπάσουν, με τη θάλασσα να δείχνει τα… δόντια της και πολλούς κατοίκους να μιλούν για «το 13ο κύμα», καθώς τα μπουρίνια διαδέχονται το ένα το άλλο. Η κακοκαιρία Αντέλ, που βρίσκεται σε πλήρη εξέλιξη, προκαλεί έντονα φαινόμενα σε όλη τη χώρα, ενώ στο Ναύπλιο η κατάσταση είναι ιδιαίτερα αισθητή στην παραλιακή ζώνη.

