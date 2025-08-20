Ναύπλιο: Μαζική τροφική δηλητηρίαση στις φυλακές – Επτά κρατούμενοι στο νοσοκομείο

Ένα πολύ σοβαρό περιστατικό μαζικής τροφικής δηλητηρίασης έλαβε χώρα στις δικαστικές φυλακές Ναυπλίου και είχε ως αποτέλεσμα, επτά κρατούμενοι να μεταφερθούν στο νοσοκομείο της πόλης.

Συγκεκριμένα, το απόγευμα της Τετάρτης 20 Αυγούστου, τριάντα κρατούμενοι εντός του σωφρονιστικού καταστήματος εμφάνισαν συμπτώματα που υποδηλώνουν τροφική δηλητηρίαση.

Ως αποτέλεσμα, επτά από τους κρατούμενους χρειάστηκε να νοσηλευτούν στο Νοσοκομείο Ναυπλίου, σύμφωνα με το argolikeseidhseis.



Οι υπόλοιποι παραμένουν κλινήρεις στις φυλακές, όπου βρίσκονται υπό συνεχή ιατρική παρακολούθηση.



Οι αρμόδιες υπηρεσίες έχουν ξεκινήσει έρευνα για τον εντοπισμό των αιτιών του συμβάντος.



Το περιστατικό προκάλεσε σημαντική αναστάτωση τόσο στον πληθυσμό των κρατουμένων όσο και στο προσωπικό της φυλακής.