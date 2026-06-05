Ελλάδα Πελοπόννησος

Ναύπλιο: Νέα διαμαρτυρία για το Crown Iris στο λιμάνι

Στο λιμάνι του Ναυπλίου και στην Αρβανιτιά συγκεντρώθηκαν μέλη συλλογικοτήτων διαμαρτυρόμενα για την άφιξη του ισραηλινού κρουαζιερόπλοιου Crown Iris.

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Νέα συγκέντρωση διαμαρτυρίας πραγματοποιήθηκε το απόγευμα της Πέμπτης 4 Ιουνίου στο Ναύπλιο, με αφορμή την άφιξη του ισραηλινού κρουαζιερόπλοιου Crown Iris. Η κινητοποίηση έγινε στο λιμάνι της πόλης, στο σημείο «Πι», αλλά και στον γύρο της Αρβανιτιάς, με τη συμμετοχή του Αντιφασιστικού Αντιρατσιστικού Μετώπου Αργολίδας και άλλων συλλογικοτήτων.

Διαβάστε περισσότερα για το Crown Iris, το οποίο μετά την προσέγγισή του στο Ναύπλιο, αναμένεται να συνεχίσει το δρομολόγιό του με επόμενο σταθμό τη Σύρο.

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