Ναύπλιο: Νέο κεφάλαιο για το Βουλευτικό με πλήρη αναβάθμιση και θωράκιση ασφάλειας

Ολοκληρώθηκε το πρόγραμμα εργασιών συντήρησης, αποκατάστασης και αναβάθμισης των υποδομών του ιστορικού κτηρίου του Βουλευτικού, με στόχο την ασφάλεια των επισκεπτών, τη λειτουργικότητα του χώρου και τον σεβασμό στον μνημειακό του χαρακτήρα.

Το Βουλευτικό, για πρώτη φορά από την έναρξη λειτουργίας του ως χώρος συνάθροισης κοινού, απέκτησε πλέον την θωράκιση της εγκεκριμένης μελέτης ενεργητικής πυροπροστασίας, σύμφωνα με τις σύγχρονες πυροσβεστικές διατάξεις.

Διαβάστε περισσότερα για το Βουλευτικό, που μετά από έλεγχο κλιμακίου της Πυροσβεστικής Υπηρεσίας (κατόπιν καταγγελίας), πιστοποιήθηκε επίσημα ότι πληροί στο σύνολό τους όλα τα προβλεπόμενα μέτρα ασφαλείας.