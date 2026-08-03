Ναύπλιο: Οι δύο Ινδοί ομολόγησαν την δολοφονία του 59χρονου ψυχολόγου - Έδειξαν που έθαψαν το πτώμα

Εξιχνιάστηκε, σύμφωνα με την Ελληνική Αστυνομία, η υπόθεση ανθρωποκτονίας ενός 59χρονου άνδρα, ο οποίος είχε αρχικά δηλωθεί ως αγνοούμενος και λίγες ημέρες αργότερα εντοπίστηκε νεκρός σε αγροτική περιοχή του δήμου Ναυπλιέων.

Στο πλαίσιο οργανωμένης αστυνομικής επιχείρησης που πραγματοποιήθηκε το Σάββατο 2 Αυγούστου σε περιοχές της Αττικής, συνελήφθησαν δύο αλλοδαποί, ηλικίας 20 και 24 ετών. Σε βάρος τους σχηματίστηκε δικογραφία για ανθρωποκτονία, ληστεία και παράβαση της νομοθεσίας περί όπλων.

Η έρευνα και οι συλλήψεις

Όπως ανακοίνωσε η ΕΛ.ΑΣ., η εξαφάνιση του 59χρονου δηλώθηκε το βράδυ της 25ης Ιουλίου 2026 από συγγενικό του πρόσωπο στο Τμήμα Δίωξης και Εξιχνίασης Εγκλημάτων Ναυπλίου.

Από την πολύμηνη έρευνα και την αξιοποίηση των στοιχείων που συγκεντρώθηκαν, οι αστυνομικοί κατέληξαν στο συμπέρασμα ότι οι δύο κατηγορούμενοι είχαν επιβιβαστεί το προηγούμενο βράδυ στο όχημα του 59χρονου και μετέβησαν μαζί του σε τοπική κοινότητα του δήμου Ναυπλιέων.

Σύμφωνα με την Αστυνομία, εκεί τον ακινητοποίησαν και του προκάλεσαν θανάσιμα τραύματα με αιχμηρό αντικείμενο. Στη συνέχεια φέρονται να αφαίρεσαν χρηματικό ποσό, το κινητό του τηλέφωνο και το όχημά του, το οποίο εγκατέλειψαν αργότερα σε λόφο κοντά στην περιοχή όπου διέμεναν.

Η σορός εντοπίστηκε σε αγροτική περιοχή

Κατά τη διάρκεια των ερευνών, οι αστυνομικοί εντόπισαν στις 2 Αυγούστου τη σορό του 59χρονου σε αγροτική τοποθεσία του δήμου Ναυπλιέων. Στο σημείο μετέβη ιατροδικαστής, καθώς και κλιμάκιο της Διεύθυνσης Εγκληματολογικών Ερευνών για τη διενέργεια των προβλεπόμενων εξετάσεων.

Η ΕΛ.ΑΣ. αναφέρει επίσης ότι οι δύο συλληφθέντες ομολόγησαν την πράξη που τους αποδίδεται. Οι κατηγορούμενοι αναμένεται να οδηγηθούν ενώπιον των αρμόδιων δικαστικών αρχών, ενώ η προανάκριση συνεχίζεται από το Τμήμα Δίωξης και Εξιχνίασης Εγκλημάτων Ναυπλίου.

Σημειώνεται ότι οι κατηγορίες που τους αποδίδονται θα κριθούν από την αρμόδια Δικαιοσύνη και μέχρι την έκδοση αμετάκλητης δικαστικής απόφασης ισχύει το τεκμήριο αθωότητας.