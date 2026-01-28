Ναύπλιο: «Πανέμορφο και ασφαλές λιμάνι» λένε καπετάνιος και φορείς

Η άφιξη του εντυπωσιακού Viking Star στο λιμάνι του Ναυπλίου δεν ήταν απλώς μια εθιμοτυπική πρεμιέρα για το 2026, αλλά μια επιβεβαίωση της δυναμικής που διατηρεί η πόλη στον παγκόσμιο χάρτη της κρουαζιέρας. Ο δήμαρχος Δημήτρης Ορφανός και ο πρόεδρος του Λιμενικού Ταμείου Χρήστος Γκούμας ανέβηκαν στο πλοίο, λαμβάνοντας από πρώτο χέρι το «μήνυμα εμπιστοσύνης» της εταιρείας για τις υποδομές και την ομορφιά της περιοχής. Ο καπετάνιος του Viking Star, μιλώντας κατά την υποδοχή του στη γέφυρα του πλοίου, στάθηκε ιδιαίτερα στα πλεονεκτήματα που καθιστούν το Ναύπλιο κορυφαίο σταθμό στο δρομολόγιο του πλοίου. Χαρακτήρισε το λιμάνι «πανέμορφο» και στάθηκε στην τύχη της πρώτης προσέγγισης με ιδανικές καιρικές συνθήκες.

