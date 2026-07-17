Ελλάδα Πελοπόννησος

Ναύπλιο: Παραίτηση αντιδημάρχου Φραγκιουδάκη

Ο Γεώργιος Φραγκιουδάκης παραιτήθηκε από τα καθήκοντα του αντιδημάρχου Τεχνικών Υπηρεσιών, Πολεοδομίας, Προγραμματισμού, Οργάνωσης και Πληροφορικής

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Ο Γεώργιος Φραγκιουδάκης παραιτήθηκε από τα καθήκοντα του αντιδημάρχου Τεχνικών Υπηρεσιών, Πολεοδομίας, Προγραμματισμού, Οργάνωσης και Πληροφορικής του Δήμου Ναυπλιέων. Γνωστοποίησε την απόφασή του με επιστολή προς τον δήμαρχο Ναυπλιέων, κοινοποιώντας τη στον πρόεδρο του δημοτικού συμβουλίου και στα μέσα ενημέρωσης.

Διαβάστε περισσότερα για τον Φραγκιουδάκη που συνδέει την αποχώρησή του με τις πρόσφατες εξελίξεις στη δημοτική παράταξη και συγκεκριμένα με την επιστροφή του Σωκράτη Δωρή.

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