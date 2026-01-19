Ναύπλιο: Πλημμύρισε το σχολείο από διαρροή καλοριφέρ – Αποχώρησαν οι μαθητές για λόγους ασφάλειας

Σοβαρό περιστατικό σημειώθηκε στο 3ο Δημοτικό Σχολείο Ναυπλίου, καθώς το σχολικό κτίριο πλημμύρισε λόγω διαρροής σε καλοριφέρ, η οποία δεν αποκαταστάθηκε έγκαιρα.

Όπως αναφέρουν σε κοινή ενημέρωση η Διεύθυνση του σχολείου και ο Σύλλογος Γονέων και Κηδεμόνων, το πρόβλημα της διαρροής ήταν γνωστό και είχε επισημανθεί εγκαίρως στις αρμόδιες υπηρεσίες του Δήμου. Παρ’ όλα αυτά, δεν υπήρξε άμεση ανταπόκριση, με αποτέλεσμα τέσσερις ημέρες αργότερα το σχολείο να πλημμυρίσει, δημιουργώντας σοβαρούς κινδύνους.

