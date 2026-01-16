Ναύπλιο: Πράσινο φως για την αποκατάσταση της Μονής Ταλαντίου

Η πρόσφατη θετική γνωμοδότηση του Κεντρικού Αρχαιολογικού Συμβουλίου (ΚΑΣ) για την επικαιροποιημένη μελέτη αποκατάστασης της Παλαιάς Μονής Ταλαντίου αποτελεί μια δικαίωση για την τοπική κοινωνία του Αραχναίου. Το μνημείο, που στέκει λίγο έξω από το χωριό, βγαίνει επιτέλους από το τέλμα των καθυστερήσεων που κρατούσαν από το 2014. Η Παλαιά Μονή Ταλαντίου, το γνωστό «Μετόχι», είναι χαρακτηρισμένος αρχαιολογικός χώρος ήδη από το 1962. Παρά την ιστορική της αξία, η εικόνα που παρουσίαζε τα τελευταία χρόνια ήταν αποκαρδιωτική: γκρεμισμένοι τοίχοι και τοιχογραφίες που χάνονταν από την υγρασία και την εγκατάλειψη.

