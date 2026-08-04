Ναύπλιο: Στον ανακριτή οι δύο Ινδοί κατηγορούμενοι για τη δολοφονία του 59χρονου ψυχολόγου

Στον ανακριτή Ναυπλίου οδηγήθηκαν λίγο μετά τις 10 το πρωί της Τρίτης οι δύο άνδρες, ηλικίας 20 και 24 ετών, που συνελήφθησαν και κατηγορούνται για τη δολοφονία του 59χρονου ψυχολόγου.

Η μεταγωγή των δύο κατηγορουμένων ενώπιον των δικαστικών Αρχών έρχεται μετά τον εντοπισμό της σορού του άτυχου άνδρα και τη σύλληψή τους, βάζοντας τέλος στο θρίλερ της εξαφάνισής του, καθώς ο 59χρονος αναζητούνταν επί εννέα ημέρες.

Πώς ξετυλίχθηκε η υπόθεση

Η υπόθεση άρχισε να διερευνάται το βράδυ της 25ης Ιουλίου, όταν συγγενικό πρόσωπο του 59χρονου δήλωσε την εξαφάνισή του στο Τμήμα Δίωξης και Εξιχνίασης Εγκλημάτων Ναυπλίου.

Από την έρευνα των αστυνομικών προέκυψε ότι το βράδυ της 24ης Ιουλίου οι δύο αλλοδαποί είχαν επιβιβαστεί στο αυτοκίνητο του θύματος και μαζί του κατευθύνθηκαν σε τοπική κοινότητα του δήμου Ναυπλιέων.

Εκεί, σύμφωνα με την αστυνομική έρευνα, φέρονται να ακινητοποίησαν τον 59χρονο και να του επιτέθηκαν με αιχμηρό αντικείμενο, προκαλώντας τον θανάσιμο τραυματισμό του.

Στη συνέχεια, οι δύο κατηγορούμενοι φέρονται να αφαίρεσαν από τον ψυχολόγο χρηματικό ποσό και το κινητό του τηλέφωνο, ενώ πήραν και το αυτοκίνητό του. Το όχημα εγκαταλείφθηκε αργότερα σε λόφο κοντά στην περιοχή όπου διέμεναν.

Εννέα ημέρες ερευνών για τον εντοπισμό του

Για τον εντοπισμό του 59χρονου οργανώθηκε μεγάλη επιχείρηση αναζήτησης, η οποία διήρκεσε συνολικά εννέα ημέρες.

Στις έρευνες συμμετείχαν δυνάμεις της Ελληνικής Αστυνομίας, της Πυροσβεστικής, της ΕΜΑΚ και του Λιμενικού Σώματος, καθώς και μέλη της Ελληνικής Ομάδας Διάσωσης Αργολίδας και δεκάδες εθελοντές.

Η σορός του 59χρονου εντοπίστηκε τελικά στις 2 Αυγούστου, μέσα σε χωράφι στην Κάντια Αργολίδας. Βρισκόταν σε προχωρημένη αποσύνθεση, με αποτέλεσμα να κριθεί απαραίτητη η διενέργεια νεκροψίας-νεκροτομής.

Στο σημείο έσπευσε ιατροδικαστής, ενώ κλιμάκιο του Γραφείου Εγκληματολογικών Ερευνών πραγματοποίησε αυτοψία και συνέλεξε στοιχεία που θα μπορούσαν να βοηθήσουν στη διερεύνηση της υπόθεσης.

Η σύλληψη των δύο κατηγορουμένων

Οι δύο άνδρες συνελήφθησαν στις 2 Αυγούστου σε περιοχές της Αττικής, έπειτα από οργανωμένη αστυνομική επιχείρηση του Τμήματος Δίωξης και Εξιχνίασης Εγκλημάτων Ναυπλίου, σε συνεργασία με τη Διεύθυνση Αντιμετώπισης Οργανωμένου Εγκλήματος και τη Διεύθυνση Εγκληματολογικών Ερευνών.

Σε βάρος τους σχηματίστηκε δικογραφία για ανθρωποκτονία, ληστεία και παράβαση της νομοθεσίας περί όπλων.

Σύμφωνα με την Ελληνική Αστυνομία, οι δύο συλληφθέντες φέρονται να ομολόγησαν την πράξη τους κατά τη διάρκεια της εξέτασής τους.

Η προανάκριση για την πλήρη διερεύνηση όλων των συνθηκών της υπόθεσης συνεχίζεται από το Τμήμα Δίωξης και Εξιχνίασης Εγκλημάτων Ναυπλίου.