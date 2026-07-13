Ναύπλιο: Το Υπουργείο Πολιτισμού σώζει 136 εικόνες της Ευαγγελίστριας

Το Υπουργείο Πολιτισμού ενέκρινε τη δαπάνη για τη συντήρηση και απεντόμωση 136 ιερών εικόνων του Εκκλησιαστικού Μουσείου του Ιερού Ναού Ευαγγελίστριας Ναυπλίου, ύστερα από απόφαση της υπουργού Πολιτισμού, Λίνας Μενδώνη. Οι εργασίες έχουν ήδη ξεκινήσει στον Ιερό Ναό από εξειδικευμένους συντηρητές του Υπουργείου. Οι εικόνες που εντάσσονται στο πρόγραμμα συντήρησης έχουν ιστορική, εκκλησιαστική και καλλιτεχνική αξία. Η φυσική φθορά του χρόνου, το σαράκι και άλλοι βιολογικοί παράγοντες είχαν προκαλέσει σοβαρές αλλοιώσεις στο υλικό, καθιστώντας αναγκαία την άμεση επιστημονική παρέμβαση.

Διαβάστε περισσότερα για το εύρος του έργου, 136 εικόνες, που αποτελεί ένα από τα μεγαλύτερα προγράμματα συντήρησης εκκλησιαστικών κειμηλίων που έχουν εγκριθεί για τον νομό Αργολίδας.