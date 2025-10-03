Ναύπλιο: Τους χτύπησε το «13ο κύμα»

Αν και ηλιόλουστο, το πρωινό της Παρασκευής 3 Οκτωβρίου βρήκε το λιμάνι του Ναυπλίου σε ατμόσφαιρα… χειμωνιάτικη.

Δυνατοί άνεμοι και μεγάλα κύματα «χτύπησαν» ακόμη και το νεοαποκτηθέν κρουαζιερόπλοιο Celestyal Journey της εταιρείας Celestyal Cruises, που έκανε την πρώτη του προσέγγιση ανοιχτά της πόλης.

