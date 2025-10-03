Ελλάδα Κρουαζιέρα Ναύπλιο Local News

Ναύπλιο: Τους χτύπησε το «13ο κύμα»

Σκηνές με το κρουαζιερόπλοιο Celestyal Journey – Δυνατοί άνεμοι και φουρτουνιασμένη θάλασσα ταρακουνούν την πρώτη προσέγγιση του εντυπωσιακού κρουαζιερόπλοιου

Συντακτική Ομάδα Flash.gr avatar
Συντακτική Ομάδα Flash.gr

Αν και ηλιόλουστο, το πρωινό της Παρασκευής 3 Οκτωβρίου βρήκε το λιμάνι του Ναυπλίου σε ατμόσφαιρα… χειμωνιάτικη.

Δυνατοί άνεμοι και μεγάλα κύματα «χτύπησαν» ακόμη και το νεοαποκτηθέν κρουαζιερόπλοιο Celestyal Journey της εταιρείας Celestyal Cruises, που έκανε την πρώτη του προσέγγιση ανοιχτά της πόλης.

Διαβάστε περισσότερα για τους δυνατούς ανέμους και την φουρτουνιασμένη θάλασσα που "ταρακουνούν" την πρώτη προσέγγιση του εντυπωσιακού κρουαζιερόπλοιου.

