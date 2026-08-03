Ναύπλιο: Βρέθηκε νεκρός ο 58χρονος ψυχολόγος που αγνοούνταν – Τι εξετάζει η ΕΛΑΣ

Νεκρός εντοπίστηκε ο 58χρονος ψυχολόγος Γ.Μ. από το Ναύπλιο, βάζοντας τον πιο θλιβερό επίλογο στις πολυήμερες έρευνες για τον εντοπισμό του.

Οι αρχές εντόπισαν τη σορό του αργά το βράδυ της Κυριακής (2/8) σε μια ιδιαίτερα δυσπρόσιτη τοποθεσία στην Κάντια Αργολίδας.

Λόγω της προχωρημένης αποσύνθεσης στην οποία βρισκόταν το σώμα του άτυχου άνδρα, έχει διαταχθεί ιατροδικαστική εξέταση. Η νεκροψία-νεκροτομή αναμένεται να ρίξει φως στα ακριβή αίτια αλλά και στον ακριβή χρόνο του θανάτου του.

Την ίδια στιγμή, οι αστυνομικές αρχές εξετάζουν με προσοχή την υπόθεση, έχοντας ήδη προχωρήσει στη σύλληψη ενός αλλοδαπού, ο οποίος εξετάζεται στο πλαίσιο της προανάκρισης.

Η κινητοποίηση για τη σωτηρία του 58χρονου κράτησε συνολικά εννέα εικοσιτετράωρα. Στο μεγάλο κύμα ερευνών πήραν μέρος δυνάμεις της ΕΛ.ΑΣ., της Πυροσβεστικής, της ΕΜΑΚ και του Λιμενικού Σώματος, με την πολύτιμη συνδρομή της Ελληνικής Ομάδας Διάσωσης Αργολίδας και πολλών απλών πολιτών.

Σύμφωνα με πληροφορίες, οι Αρχές αξιοποίησαν στοιχεία που προέκυψαν από συνομιλίες που είχε ο αλλοδαπός άνδρας με τον 58χρονο, τα οποία φέρεται να συνέβαλαν στην ταυτοποίησή του.

flash.gr

Το σημείο εντοπισμού βρισκόταν κοντά σε άλλο χωριό της περιοχής και σε διαφορετική κατεύθυνση από εκείνη που είχαν αρχικά εξετάσει οι Αρχές.

Ο άνδρας, ο οποίος είχε εντοπιστεί και μεταφέρθηκε αργά το βράδυ στην Αστυνομική Διεύθυνση Ναυπλίου στην Αργολίδα, φέρεται να έχει παραδεχτεί την εμπλοκή του στην υπόθεση.