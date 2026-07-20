Ναυτικός αποκλεισμός της Σαουδικής Αραβίας από τους Χούθι

Την επιβολή ναυτικού αποκλεισμού σε βάρος της Σαουδικής Αραβίας ανακοίνωσαν σήμερα οι αντάρτες Χούθι της Υεμένης δια μέσω του στρατιωτικού τους εκπροσώπου.

Σύμφωνα με ρεπορτάζ του Reuters, οι προσκείμενοι στο Ιράν Χούθι κήρυξαν «θαλάσσιο εμπάργκο κατά του εγκληματικού σαουδαραβικού εχθρού, με βάση την αρχή οφθαλμόν αντί οφθαλμού, το οποίο τίθεται σε ισχύ αμέσως με την έκδοση της παρούσας ανακοίνωσης», όπως δήλωσε ο στρατιωτικός τους εκπρόσωπος της ένοπλης οργάνωσης σε τηλεοπτικό διάγγελμα.

⚡️ BREAKING: Houthis announce a naval blockade of Saudi Arabia



The group says it will target any ships entering or leaving Saudi ports.



The Houthis control parts of Yemen along the Bab el-Mandeb Strait — a critical artery for global trade that they have repeatedly threatened to… pic.twitter.com/Tc9v1V7Ydi — NEXTA (@nexta_tv) July 20, 2026

Οι Χούθι δήλωσαν ότι ο αποκλεισμός αποτελούσε απάντηση στη συνεχιζόμενη «άδικη και καταπιεστική πολιορκία που επιβάλλει η Σαουδική Αραβία στον λαό μας εδώ και σχεδόν 12 χρόνια, λεηλατώντας τους πόρους τους και επιβάλλοντας ολοκληρωτικό αποκλεισμό στα λιμάνια και τα αεροδρόμιά τους, από ξηρά, θάλασσα και αέρα».

Η οργάνωση των Χούθι, όπως σημειώνεται στο ρεπορτάζ του Reuters, εκτόξευσε πυραύλους εναντίον της Σαουδικής Αραβίας την περασμένη εβδομάδα, αφού κατηγόρησε το βασίλειο ότι βομβάρδισε αεροδρόμιο που τελούσε υπό τον έλεγχό τους, παραβιάζοντας έτσι την τετραετή εκεχειρία στη σύγκρουση μεταξύ του βασιλείου και των ίδιων.