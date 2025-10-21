NBA 2025-2026: Ο απόλυτος οδηγός και όλα όσα πρέπει να ξέρετε για τη νέα σεζόν

Ξεκούραση τέλος, ώρα για ξενύχτια! Η δράση στην κορυφαία λίγκα του πλανήτη, το ΝΒΑ, επιστρέφει και αναμένεται να φέρει νέα δεδομένα στα βράδια μας. Σε μια σεζόν που αναμένεται με τεράστιο ενδιαφέρον, καθώς προηγήθηκε μια έντονη off-season, στην οποία τα δεδομένα άλλαζαν από τη μία στιγμή στην άλλη.

Οι αλλαγές, τα trades, οι μεταγραφές. Όλα αυτά ήρθαν να δώσουν επιπλέον... σάλτσα σε μια σεζόν πάρα πολύ ζουμερή, στην οποία τα ερωτηματικά είναι πολλά και θα απαντηθούν μέσα στους επόμενους μήνες. Άλλωστε το ενδιαφέρον είναι στο υψηλότερο δυνατό επίπεδο. Ας δούμε από την ματιά του Flash.gr τι μας επιφυλάσσει η νέα σεζόν...

«Παλιοσειρές» και ξεκίνημα με τους πρωταθλητές Thunder

Αν και ο σταρ των Γουόριορς, Στεφ Κάρι και ο Λεμπρόν Τζέιμς των Λέικερς βαδίζουν στο τέλος της καριέρας τους, οι δυο τους θα βρίσκονται για ακόμη μια φορά στα παρκέ του NBA. Μπορεί η επίδραση τους να έχει μειωθεί αισθητά, ωστόσο παραμένουν πιστοί «φρουροί» των ομάδων τους.

Λέικερς και Γουόριορς θα κάνουν το δεύτερο... τζάμπολ στο φετινό «καλεντάρι» (22/10, 5:00) αφού προηγείται το ματς των πρωταθλητών Θάντερ, απέναντι στους Ρόκετς (22/10, 2:30), εκεί όπου θα παραλάβουν και τα δαχτυλίδια τους.



Τα φαβορί για τον τίτλο

Η πρόσφατη ιστορία δείχνει ότι το back-to-back είναι δύσκολο για τους Θάντερ, καθώς εδώ και επτά σεζόν έχουμε διαφορετικούς πρωταθλητές. Το υλικό για την ομάδα της Οκλαχόμα δεν... απαγορεύει τα όνειρα, ωστόσο πολλές είναι οι ομάδες που ενισχύθηκαν, όπως οι Ρόκετς που έχουν πλέον στο δυναμικό τους τον Κέβιν Ντουράντ, αλλά και τον τρομερό Σενγκούν.



Οι Νάγκετς είναι σταθερά μέσα στους διεκδικητές τίτλου με τον Γιόκιτς να παρουσιάζεται ολοένα και καλύτερος, ενώ Νικς και Καβαλίερς είναι εκ των κορυφαίων υποψηφίων για να κάνουν την Ανατολή να παραμιλάει.



Όσον αφορά τους Πέισερς, με τον Χαλιμπέρτον να είναι στα «πιτς» λόγω του τραυματισμού του, θα είναι πολύ δύσκολο για την ομάδα της Ιντιάνα να επαναλάβει τον περσινό... άθλο και να φτάσουν ξανά στους τελικούς της λίγκας.



Ο Ντόντσιτς, ο Φλαγκ, ο Γιάννης και η απόδειξη του Γουεμπανιάμα

Το ενδιαφέρον στρέφεται, εκτός από τις ομάδες και στα πρόσωπα του NBA. Ένα από αυτά είναι ο Ντόντσιτς που ξεκινάει την δεύτερη σεζόν στο Λος Άντζελες και φαίνεται πως θα είναι το πρόσωπο πάνω στο οποίο θα δομηθεί η ομάδα (και όχι στον Λεμπρόν).

Ο Σλοβένος έχει αποδείξει πως μπορεί να γίνει ο σταρ σε μια ομάδα (τόσο με Σλοβενία, όσο και με τους Μάβερικς), ωστόσο οι Λέικερς είναι μια ομάδα με πολύ μεγαλύτερες απαιτήσεις. Μένει να δούμε αν θα μπορέσει να τους οδηγήσει ως το τέλος της διαδρομής.



Τα βλέμματα όλων των Ελλήνων θα είναι για μια ακόμη φορά στον Γιάννη Αντετοκούνμπο και τους Μπακς. Ο «Greek Freak» δήλωσε πως θέλει ένα ακόμη πρωτάθλημα με την ομάδα από το Μιλγουόκι και θα κάνει τα πάντα για να το καταφέρει. Το μεγάλο ερωτηματικό είναι αν το supporting cast που θα έχει γύρω του, θα μπορεί να ανταποκριθεί στις απαιτήσεις. Αν ναι, τότε τα «ελάφια» μπορούν να επαναλάβουν το... θαύμα.

Μεγάλη είναι η κουβέντα και για τους Μάβερικς. Ο Κούπερ Φλαγκ θα αγωνίζεται στο Ντάλας και οι προσδοκίες είναι κάτι παραπάνω από υψηλές για το νέο wonderkid του NBA. Στο Duke είχε 19.2 πόντους, 7.5 ριμπάουντ και περίπου 5 ασίστ... ως μέσο όρο. Το hype είναι πολύ υψηλό και μένει να δούμε αν... η «σημαία» θα μπει επιτέλους στον ιστό της.

Τέλος, μεγάλο ενδιαφέρον παρουσιάζει και η σεζόν που θα κάνει ο Γουεμπανιάμα. Ο Γάλλος μπαίνει στην 4η σεζόν του στη λίγκα και πλέον οι προσδοκίες είναι τεράστιες από τους φίλους των Σπερς. Ο «Γουέμπι» είναι ένας παίκτης που συνδυάζει το τρίποντο, με το ύψος του στην ρακέτα, ωστόσο θα πρέπει να χτίσει και το κατάλληλο σώμα, ώστε να κοντράρει δυνατότερους παίκτες στο «ζωγραφιστό». Καθρέφτης... το γήπεδο.

Ένας νέος κανόνας που... δεν χαλάει τα ποσοστά

Το NBA ξεκινάει και με έναν νέο κανόνα. Συγκεκριμένα, τα σουτ της... απελπισίας στα τελευταία δευτερόλεπτα ενός δεκαλέπτου δεν θα λογίζονται ως χαμένο σουτ του παίκτη, αλλά μόνο ως χαμένο... τρίποντο της ομάδας. Αυτό είναι ικανό να διατηρήσει τα ποσοστά των παικτών σε ένα καλύτερο επίπεδο, αφού πλέον δεν θα... κινδυνεύει η στατιστική τους.

Νέα «φουρνιά» στο παιχνίδι των μεταδόσεων

Νέες συμφωνίες για τα δικαιώματα των μέσων ενημέρωσης που υπογράφηκαν μεταξύ του NBA και των NBC, ABC/ESPN και Amazon σε αυτή τη σεζόν, κάτι που αλλάζει τον τρόπο που θα παρακολουθούμε τα παιχνίδια του μαγικού κόσμου.

Για το NBC, είναι η πρώτη φορά που τα παιχνίδια του NBA θα προβληθούν στο δίκτυο από το 2002. Το NBC και η πλατφόρμα ροής του, Peacock, θα μεταδώσουν 100 παιχνίδια κανονικής σεζόν, το NBA All-Star Weekend και παιχνίδια από τα πλέι-οφ.

Το ESPN θα μεταδίδει παιχνίδια τις Τετάρτες, ενώ στα μέσα της σεζόν θα μεταδίδει τόσο Παρασκευές, όσο και Σαββατοκύριακα, μαζί με το ACB. Όσον αφορά για το Amazon Prime θα μεταδίδει παιχνίδια του NBA, αλλάζοντας τις μεταδόσεις του μπάσκετ όπως τις ξέραμε.

Το NBA Europe... έρχεται

Το NBA Europe αποτελεί τον επίσημο ευρωπαϊκό βραχίονα της λίγκας, με έδρα το Λονδίνο, και λειτουργεί υπό τη διοίκηση του NBA International. Ο ρόλος του είναι πολυδιάστατος και περιλαμβάνει:

Τη διοργάνωση διεθνών αγώνων (όπως τα NBA Global Games και NBA Paris Game)

(όπως τα NBA Global Games και NBA Paris Game) Την εμπορική επέκταση του brand με συμφωνίες licensing, χορηγίες, merchandising και τηλεοπτικά δικαιώματα

του brand με συμφωνίες licensing, χορηγίες, merchandising και τηλεοπτικά δικαιώματα Την ανάπτυξη grassroots προγραμμάτων , όπως το Jr. NBA και το Basketball Without Borders

, όπως το Jr. NBA και το Basketball Without Borders Την υποστήριξη της κοινότητας μέσα από κοινωνικές δράσεις και καμπάνιες σε συνεργασία με ευρωπαϊκούς συλλόγους και φορείς

Τα Global Games και η ευρωπαϊκή εμπειρία

Από το 1991, το NBA έχει φέρει επίσημους και φιλικούς αγώνες στην Ευρώπη. Το NBA Europe Live Tour, που ξεκίνησε το 2006, έφερε ομάδες του ΝΒΑ να αγωνιστούν σε Ιταλία, Ισπανία, Γαλλία, Αγγλία, Γερμανία και Τουρκία, είτε απέναντι σε τοπικούς συλλόγους είτε σε άλλες ομάδες του ΝΒΑ.

Την τελευταία δεκαετία, ξεχωριστή θέση έχει το NBA Paris Game, που φιλοξενεί κάθε χρόνο έναν επίσημο αγώνα κανονικής περιόδου στη Γαλλία, ενώ υπάρχουν συζητήσεις και για επέκταση σε άλλες αγορές όπως η Ισπανία και η Γερμανία.

Σχέδια για… ευρωπαϊκή ομάδα στο μέλλον;

Κατά καιρούς έχουν υπάρξει φήμες για δημιουργία ευρωπαϊκής ομάδας που θα συμμετέχει στο NBA. Αν και κάτι τέτοιο σήμερα είναι τεχνικά και οργανωτικά δύσκολο (λόγω ταξιδιών, προγράμματος και logistics), αποτελεί μέρος των μακροπρόθεσμων οραμάτων της λίγκας. Οι ευρωπαϊκές αγορές, άλλωστε, δείχνουν τεράστιο ενδιαφέρον και εμπορικό δυναμικό.

Ποιο είναι το αποτύπωμα του NBA στην Ευρώπη

Περισσότεροι από 70 παίκτες του NBA για τη σεζόν 2024-25 προέρχονται από την Ευρώπη

για τη σεζόν 2024-25 προέρχονται από την Ευρώπη Το NBA προβάλλεται σε πάνω από 40 χώρες της ηπείρου με αυξημένα τηλεοπτικά ποσοστά

της ηπείρου με αυξημένα τηλεοπτικά ποσοστά Διοργανώνει κάθε χρόνο δεκάδες youth camps και προγράμματα ανάπτυξης ακαδημιών

και προγράμματα ανάπτυξης ακαδημιών Πλατφόρμες όπως το NBA League Pass έχουν σημαντική συνδρομητική βάση σε χώρες όπως η Ελλάδα, η Ιταλία, η Γερμανία και η Σερβία

Το μήνυμα πίσω από το NBA Europe

Το NBA Europe λειτουργεί ως «γέφυρα» ανάμεσα στο κορυφαίο πρωτάθλημα μπάσκετ στον κόσμο και στην ανεξάντλητη δεξαμενή ταλέντου, φιλάθλων και πολιτισμικής διαφορετικότητας της Ευρώπης. Δεν πρόκειται για αποικιοκρατική διάθεση επιβολής, αλλά για έναν ανοιχτό δίαυλο συνεργασίας, ανάπτυξης και ανταλλαγής.

Σε μια εποχή όπου τα όρια μεταξύ των ηπείρων και των λιγκών γίνονται ολοένα και πιο θολά, το NBA Europe δείχνει τον δρόμο προς ένα πραγματικά παγκόσμιο μπάσκετ.