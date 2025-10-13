NBA: «Αγριεμένος» Αντετοκούνμπο στην επιστροφή με τους Μπακς

Ο Γιάννης Αντετοκούνμπο φώναξε παρών για πρώτη φορά στα παιχνίδια προετοιμασίας των Μιλγουόκι Μπακς και η ομάδα του Ουισκόνσιν συνδύασε την παρουσία του Greek Freak με θετικό αποτέλεσμα. Τα «ελάφια» αντιμετώπισαν τους Σικάγο Μπουλς, στο United Center και κατάφεραν να φύγουν νικητές, δείχνοντας θετικά δείγματα γραφής.

Ο Γιάννης από τα πρώτα λεπτά ήταν ορεξάτος, κάτι που έδειξε και στο παρκέ. Αγωνίστηκε για 21:28 και μέτρησε 13 πόντους με 6/10 σουτ και 1/2 βολές, 10 ριμπάουντ και 3 ασίστ, σε μια «γεμάτη» παρουσία, κατά την οποία έδειξε πως θα αποτελέσει για ακόμα μια σεζόν το βαρόμετρο της ομάδας του Ντοκ Ρίβερς.

Στο πρώτο φιλικό που αγωνίστηκε με τους Μπακς ενόψει της νέας σεζόν ο Γιάννης είχε στο πλευρό του, στην αρχική πεντάδα της ομάδας, τους Κέβιν Πόρτερ τζούνιορ, Γκάρι Τρεντ τζούνιορ, Έι Τζέι Γκριν, αλλά και τον Μάιλς Τέρνερ, που αποτελεί το μεγάλο απόκτημα της ομάδας στη διάρκεια της off-season.

Ο Τέρνερ μέτρησε 19 πόντους και μαζί με τον Κάιλ Κούζμα, που πρόσθεσε 19 ερχόμενος από τον πάγκο, ήταν οι πρώτοι σκόρερ για την ομάδα τους.

Ο Θανάσης Αντετοκούνμπο βρέθηκε μαζί με την ομάδα στο Σικάγο, όμως δεν αγωνίστηκε στο φιλικό απέναντι στους «ταύρους».