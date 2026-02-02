NBA All Star Game 2026: Ποιοι είναι οι παίχτες που επιλέχθηκαν και θα λάμψουν στο Λος Άντζελες

H πλήρης λίστα για το μεγάλο ραντεβού του NBA All Star Game, που θα διεξαχθεί στο Λος Άντζελες έγινε γνωστή. Σε αυτή δεσπόζουν πολλά ονόματα, ανάμεσα σε αυτά και έξι παίκτες που θα λάβουν για πρώτη φορά μέρος στο μεγάλο παιχνίδι των αστέρων.

Πρόκειται για τους Τζαμάλ Μάρεϊ, Ντένι Άβντιγια, Νόρμαν Πάουελ, Τζέιλεν Ντούρεν, Τσετ Χόλμγκρεν και Τζέιλεν Τζόνσον, που θα αγωνιστούν για πρώτη φορά στο All Star Game.Τ

Την ίδια ώρα, για 22η φορά στην καριέρα του ο ΛεΜπρόν Τζέιμς θα βρεθεί στον αγώνα των αστέρων, σπάζοντας όλα τα κοντέρ, στη μεγάλη καριέρα του.

Παρακάτω μπορείτε να δείτε την πλήρη λίστα

Ανατολή

Γιάννης Αντετοκούνμπο

Τζέιλεν Μπράουν

Τζέιλεν Μπράνσον

Κέιντ Κάινγχαμ

Ταϊρίς Μάξεϊ

Σκότι Μπαρνς

Τζέιλεν Ντούρεν

Τζέιλεν Τζόνσον

Ντόνοβαν Μίτσελ

Νόρμαν Πάουελ

Πασκάλ Σιάκαμ

Καρλ-Άντονι Τάουνς

Δύση

Στεφ Κάρι

Λούκα Ντόντσιτς

Σάι Γκίλτζιους-Αλεξάντερ

Νίκολα Γιόκιτς

Βίκτορ Γουεμπανιαμά

Ντένι Άβντιγια

Ντέβιν Μπούκερ

Κέβιν Ντουράντ

Άντονι Έντουαρντς

Τσετ Χόλμγκρεν

ΛεΜπρόν Τζέιμς

Τζαμάλ Μάρεϊ