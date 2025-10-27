NBA: Αναθεώρηση της πολιτικής για τους τραυματισμούς μετά την υπόθεση παράνομου στοιχηματισμού

Η σεζόν του NBA έχει ξεκινήσει εδώ και σχεδόν μια εβδομάδα και ενώ το θέαμα είναι εντυπωσιακό μέχρι στιγμής η υπόθεση του παράνομου στοιχηματισμού έχει κλονίσει τον χώρο του μπάσκετ στην άλλη πλευρά του Ατλαντικού.

Το ΝΒΑ ενημέρωσε επίσημα και τις 30 ομάδες του πως προχωρά σε αναθεώρηση των πολιτικών που αφορούν την αναφορά τραυματισμών, την εκπαίδευση του προσωπικού και την παρακολούθηση τυχόν ύποπτης στοιχηματικής δραστηριότητας. Η κίνηση αυτή έρχεται ως αντίδραση σε περιστατικό του Μαρτίου 2023, όταν εντοπίστηκε ασυνήθιστη ροή στοιχημάτων στα “unders” του Τέρι Ρόζιερ, σύμφωνα με ρεπορτάζ του ESPN και του Σαμς Σαράνια.

Η λίγκα, όπως αναφέρει το επίσημο σημείωμα, εντόπισε σε πραγματικό χρόνο τη συγκεκριμένη δραστηριότητα, καθώς τα πονταρίσματα ήταν νόμιμα. Παρ’ όλα αυτά, το NBA κρίνει πως χρειάζονται πρόσθετα νομικά και ρυθμιστικά μέτρα για να διασφαλιστεί η αξιοπιστία του πρωταθλήματος και των συνεργαζόμενων διοργανώσεων.

Ιδιαίτερη αναφορά γίνεται στα λεγόμενα “proposition bets”, δηλαδή στα στοιχήματα που σχετίζονται με την ατομική απόδοση παικτών (πόντοι, ριμπάουντ, ασίστ κ.λπ.), τα οποία θεωρούνται πιο επιρρεπή σε παραβιάσεις και θα βρίσκονται πλέον υπό στενότερη εποπτεία.

Στο πλαίσιο των αλλαγών, το NBA σκοπεύει να ενισχύσει τα εσωτερικά και εξωτερικά συστήματα παρακολούθησης, ώστε να εντοπίζονται άμεσα τυχόν ύποπτες κινήσεις στην αγορά του στοιχήματος, προκειμένου να προστατευθεί η διαφάνεια και η αξιοπιστία του αθλήματος.