NBA: Ασταμάτητοι οι Μπακς - «Πιστόνια» για... Δακτυλίδι

Οι Μιλγουόκι Μπακς, δίχως καν να υπολογίζουν στις υπηρεσίες του Γιάννη Αντετοκούνμπο, έχουν «ανάψει» και δεν... σβήνουν! Μετρούν οκτώ νίκες στα τελευταία δέκα παιχνίδια και τελευταίο θύμα του οίστρου τους, υπήρξαν οι Κλίβελαντ Καβαλίερς.

Με τον Πόρτερ να κάνει ξανά πράγματα και θάματα, ορίζοντας με τις δικές του ενέργειες το τελικό αποτέλεσμα (118-116 υπέρ των «Ελαφιών») και την άμυνα των γηπεδούχων να περιορίζει σε σημαντικό βαθμό όλους τους σούπερ σταρ του Άτκινσον, οι Καβς δεν είχαν ελπίδα. Διατηρήθηκαν μέσα στο ματς ίσως και περισσότερο απ' ότι έπρεπε, αλλά επιθετικά ο Άλεν των 27 πόντων και των 11 ριμπάουντ, αλλά και ο Σρέντερ που πρόσθεσε ακόμη 26, δεν τους αρκούσαν.

Στον αντίποδα, το Μιλγουόκι είχε πέρα από τον Πόρτερ των 28 πόντων, άλλους τέσσερις διψήφιους. Ρόλινς (18 πόντοι), Κούζμα (17 πόντοι), Γκριν (15 πόντοι) και Τέρνερ (15 πόντοι), έφταναν ώστε τα «Ελάφια» να φτάσουν στο 26-31 και να αναπτερώσουν τις ελπίδες τους για πρόκριση στα Play-in του ΝΒΑ.

«Πιστόνια» για... Δακτυλίδι στο ΝΒΑ και «εκκωφαντικό» 124-116 κόντρα στους πρωταθλητές Οκλαχόμα Σίτι Θάντερ!

Οι γηπεδούχοι ολοκλήρωσαν μία ακόμη μεγαλειώδη εμφάνιση και τελευταίο θύμα τους ήταν οι «κεραυνοί». Ο Κάνινγκχαμ, ο Ντούρεν και η παρέα τους δεν αστειεύονται. Κάνουν ό,τι θέλουν στην Ανατολή, αλλά αν συνεχίσουν στους ίδιους ρυθμούς σε λίγο θα συγκεντρώνουν το καλύτερο ρεκόρ στον «μαγικό κόσμο» για φέτος. Μετά και τη νίκη τους κόντρα στους Θάντερ (45-15), οι Πίστονς «σκαρφάλωσαν» στο 43-14.

Η υπερπροσπάθεια του Γουίλιαμς δεν έφτασε στους υπερασπιστές του τίτλου. Ήταν «διπλός» με 30 πόντους και 11 ασίστ, αλλά οι Κάνινγκχαμ και Ντούρεν συνδυάστηκαν για 58 ολόκληρους πόντους, απλοποιώντας κατά πολύ τα πράγματα για τους νικητές.

Τα υπόλοιπα αποτελέσματα της βραδιάς στο NBA: