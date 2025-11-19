NBA: Αυτό θα είναι το διάστημα που θα απουσιάσει από τους Μπακς ο Αντετοκούνμπο

Δεν την «γλίτωσε» ο Γιάννης Αντετοκούνμπο τελικά, καθώς ο τραυματισμός που αποκόμισε στην αναμέτρηση των Μπακς με τους Κλίβελαντ Καβαλίερς, δεν είναι κάτι το αμελητέο! Πάντως, μπορούμε να πούμε πως μέσα σε αυτή την ατυχία ήταν τυχερός, καθώς το ζήτημα δεν είναι τόσο σοβαρό!

Ο «Greek Freak», υποβλήθηκε σε μαγνητικές εξετάσεις και η ανησυχία του Ντοκ Ρίβερς και των ανθρώπων, επαληθεύτηκε. Η διάγνωση είναι ήπια θλάση στη βουβωνική χώρα. Ένας τραυματισμός, ο οποίος αναμένεται να τον κρατήσει εκτός αγωνιστικής δράσης για σχεδόν δυο εβδομάδες!

Ο Σαμς Χαράνια, μεταδίδει ότι μπορεί το διάστημα απουσίας του να είναι και κοντά στη μια εβδομάδα, αν και κάτι τέτοιο δεν είναι και το πιθανότερο. Σε αυτό τον χρόνο που δε θα μπορεί να στηρίξει την προσπάθεια των συμπαικτών του, ο Γιάννης θα χάσει περίπου επτά παιχνίδια της ομάδας του.