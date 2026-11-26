Οι επτά διαδοχικές νίκες των Χιτ έλαβαν τέλος στη Φιλαδέλφεια. Η ομάδα του Μαϊάμι δεν κατάφερε να συνεχίσει το νικηφόρο σερί της, γνωρίζοντας την ήττα με 111-104 από τους Σίξερς τα ξημερώματα της Πέμπτης (26/11), σε ένα παιχνίδι όπου ο Γιάννης Αντετοκούνμπο έκανε ό,τι περνούσε από το χέρι του.

Ο Greek Freak πραγματοποίησε σπουδαία εμφάνιση, ολοκληρώνοντας την αναμέτρηση με 32 πόντους, 14 ριμπάουντ, 4 ασίστ, 2 κλεψίματα και 1 μπλοκ σε 36:14 λεπτά συμμετοχής. Η δική του παραγωγικότητα, ωστόσο, δεν ήταν αρκετή για να αποτρέψει την ήττα, με τον Ντέιβιον Μίτσελ να αποτελεί τον μοναδικό συμπαίκτη του που είχε ουσιαστική συνεισφορά στην επίθεση, προσθέτοντας 20 πόντους και 10 ασίστ.

Έτσι, το Μαϊάμι υποχώρησε στο 10-7, με απολογισμό 6-3 εντός και 4-4 εκτός έδρας.

Στην αντίπερα όχθη, οι Σίξερς αξιοποίησαν την επιθετική τους ποιότητα και έφτασαν στη νίκη, παρότι αγωνίστηκαν χωρίς τον Τζοέλ Εμπίντ. Ο Ταϊρίς Μάξι ήταν εξαιρετικός με 30 πόντους, 4 ριμπάουντ και 6 ασίστ, ενώ ο ΛεΜπρόν Τζέιμς πρόσφερε 25 πόντους, 10 ριμπάουντ και 12 ασίστ, καταγράφοντας ένα ακόμη triple-double.

Με αυτό το αποτέλεσμα, η Φιλαδέλφεια βελτίωσε το ρεκόρ της σε 15-4 (8-3 εντός και 7-1 εκτός έδρας), παραμένοντας στην κορυφή της Ανατολικής Περιφέρειας.