NBA: Δεν σηκώνουν κεφάλι οι Μπακς - Νέα ήττα από τους Σίξερς μετά το «πυροτέχνημα»... Πίστονς

Παρά την αντίδραση που έδειξαν κόντρα στους Ντιτρόιτ Πίστονς, όπου και επέστρεψαν στις νίκες, οι Μιλγουόκι Μπακς αυτή τη φορά δεν τα κατάφεραν. Κόντρα στους Φιλαδέλφεια 76ερς δεν μπόρεσαν να παρουσιάσουν ανταγωνιστικό πρόσωπο και ηττήθηκαν με... κάτω τα χέρια στο Fiserv Forum.

Έτσι, το ρεκόρ τους έφτασε στο 10-14, χάνοντας έδαφος στην κατάταξη, παρά τους 20 πόντους και τις 9 ασίστ του Κέβιν Πόρτερ τζούνιορ. Ο Κουέντιν Γκράιμς ήταν το πρώτο βιολί των Σίξερς, με 22 πόντους, με την ομάδα του Νικ Νερς να ανεβαίνει στο 13-9.

Τα αποτελέσματα της βραδιάς στο ΝΒΑ:

Μπόστον Σέλτικς - Λος Άντζελες Λέικερς 126-105

Ορλάντο Μάτζικ - Μαϊάμι Χιτ 106-105

Ατλάντα Χοκς - Ντένβερ Νάγκετς 133-134

Κλίβελαντ Καβαλίερς - Σαν Αντόνιο Σπερς 130-117

Ντιτρόιτ Πίστονς - Πόρτλαντ Τρέιλ Μπλέιζερς 122-116

Νιου Γιορκ Νικς - Γιούτα Τζαζ 146-112

Τορόντο Ράπτορς - Σάρλοτ Χόρνετς 86-111

Σικάγο Μπουλς - Ιντιάνα Πέισερς 105-120

Χιούστον Ρόκετς - Φοίνιξ Σανς 117-98

Μέμφις Γκρίζλις - Λος Άντζελες Κλίπερς 107-98

Μιλγουόκι Μπακς - Φιλαδέλφεια 76ερς 101-1116

Οκλαχόμα Σίτι Θάντερ - Ντάλας Μάβερικς 132-111