NBA: Δεν σηκώνουν κεφάλι οι Μπακς - Νέα ήττα από τους Σίξερς μετά το «πυροτέχνημα»... Πίστονς
Οι Μιλγουόκι Μπακς δεν τα κατάφεραν και παρά την νίκη που είχαν κάνει με τους Πίστονς... επέστρεψαν στις ήττες απέναντι στους Σίξερς.
Παρά την αντίδραση που έδειξαν κόντρα στους Ντιτρόιτ Πίστονς, όπου και επέστρεψαν στις νίκες, οι Μιλγουόκι Μπακς αυτή τη φορά δεν τα κατάφεραν. Κόντρα στους Φιλαδέλφεια 76ερς δεν μπόρεσαν να παρουσιάσουν ανταγωνιστικό πρόσωπο και ηττήθηκαν με... κάτω τα χέρια στο Fiserv Forum.
Έτσι, το ρεκόρ τους έφτασε στο 10-14, χάνοντας έδαφος στην κατάταξη, παρά τους 20 πόντους και τις 9 ασίστ του Κέβιν Πόρτερ τζούνιορ. Ο Κουέντιν Γκράιμς ήταν το πρώτο βιολί των Σίξερς, με 22 πόντους, με την ομάδα του Νικ Νερς να ανεβαίνει στο 13-9.
Τα αποτελέσματα της βραδιάς στο ΝΒΑ:
Μπόστον Σέλτικς - Λος Άντζελες Λέικερς 126-105
Ορλάντο Μάτζικ - Μαϊάμι Χιτ 106-105
Ατλάντα Χοκς - Ντένβερ Νάγκετς 133-134
Κλίβελαντ Καβαλίερς - Σαν Αντόνιο Σπερς 130-117
Ντιτρόιτ Πίστονς - Πόρτλαντ Τρέιλ Μπλέιζερς 122-116
Νιου Γιορκ Νικς - Γιούτα Τζαζ 146-112
Τορόντο Ράπτορς - Σάρλοτ Χόρνετς 86-111
Σικάγο Μπουλς - Ιντιάνα Πέισερς 105-120
Χιούστον Ρόκετς - Φοίνιξ Σανς 117-98
Μέμφις Γκρίζλις - Λος Άντζελες Κλίπερς 107-98
Μιλγουόκι Μπακς - Φιλαδέλφεια 76ερς 101-1116
Οκλαχόμα Σίτι Θάντερ - Ντάλας Μάβερικς 132-111