NBA: Η ανατροπή της... ανατροπής με τους Μπακς και τον Γιάννη Αντετοκούνμπο

Η φημολογία γύρω από το μέλλον του Γιάννη Αντετοκούνμπο στους Μιλγουόκι Μπακς συνεχίζεται αμείωτη, με τις επόμενες ώρες να θεωρούνται ιδιαίτερα κρίσιμες ενόψει του trade deadline της 5ης Φεβρουαρίου. Ωστόσο, όλα δείχνουν πως τα «Ελάφια» δεν έχουν καμία πρόθεση να μπουν σε συζητήσεις ανταλλαγής του ηγέτη τους.



Ο «Greek Freak» έχει βρεθεί στο στόχαστρο αρκετών ομάδων του NBA, όμως η στάση των Μπακς παραμένει σταθερή: ο δύο φορές MVP δεν είναι διαθέσιμος αυτή την περίοδο.



Σύμφωνα με το ESPN και τον έγκριτο ρεπόρτερ Σαμς Χαράνια, οι Γκόλντεν Στέιτ Γουόριορς, που διαχρονικά έχουν δείξει ενδιαφέρον για την περίπτωσή του, αποφάσισαν να αποσυρθούν από κάθε σχετικό σενάριο.



Όχι επειδή μειώθηκε η εκτίμησή τους προς τον Αντετοκούνμπο, αλλά επειδή κατέστη σαφές ότι οι Μπακς δεν προτίθενται να τον παραχωρήσουν σε αυτή τη μεταγραφική περίοδο, ανεξαρτήτως προσφοράς.



«Η καταδίωξη των Γουόριορς για τον Αντετοκούνμπο έχει τελειώσει. Υπήρξαν συζητήσεις με τους Μπακς, αλλά οι Γουόριορς συνειδητοποίησαν ότι το Μιλγουόκι δεν θα έδινε τον δύο φορές MVP σε αυτό το trade deadline», ανέφερε χαρακτηριστικά ο Αμερικανός δημοσιογράφος.



Έτσι, παρά τα σενάρια και τη φημολογία που φουντώνουν όσο πλησιάζει η καταληκτική ημερομηνία των ανταλλαγών, ο Γιάννης Αντετοκούνμπο παραμένει, τουλάχιστον προς το παρόν, αμετακίνητος στο Μιλγουόκι, με τους Μπακς να συνεχίζουν τον σχεδιασμό τους γύρω από τον franchise player τους.