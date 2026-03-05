NBA: Η ιδιαίτερη εμφάνιση του Σέι Γκίλτζιους - Αλεξάντερ στην Νέα Υόρκη

Ο Σέι Γκίλτζιους - Αλεξάντερ ποτέ δεν έκρυψε την αγάπη του για τη μόδα. Ο Καναδός παίκτης των Θάντερ, που τα σάρωσε όλα την προηγούμενη αγωνιστική περίοδο, εμφανίστηκε με γούνα στη Νέα Υόρκη για τον αγώνα κόντρα στους Νικς.

Ο 27χρονος γκαρντ φορούσε ένα γούνινο μπουφάν, αρκετά μεγάλο στο πάνω μέρος, ώστε να καλύπτει τον λαιμό του. Το λουκ του παίκτη ολοκληρωνόταν με λευκό μπλουζάκι, μαύρο παντελόνι και μαύρα παπούτσια. Ο Σέι Γκίλτζιους - Αλεξάντερ έχει μία αδυναμία στις γούνες καθώς είχε φορέσει και στα All star game του 2024 και του 2025.

Δεν ήταν λίγοι εκείνοι που επεσήμαναν ότι δεν είχε τόσο κρύο για να φορέσει γούνα ο σούπερ σταρ της ομάδας της Οκλαχόμα. Ο Σέι τελείωσε τον αγώνα με 26 πόντους, 3 ριμπάουντ και 8 ασίστ απέναντι στην ομάδα της Νέα Υόρκης.