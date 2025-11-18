NBA: Ήττα για τους Μπακς από τους Καβαλίερς και αγωνία για τον τραυματισμό του Αντετοκούνμπο

Ο Γιάννης Αντετοκούνμπο αποχώρησε λίγο πριν το τέλος του ημιχρόνου και οι Μπακς ηττήθηκαν 118-106 από τους Καβαλίερς στο Κλίβελαντ. Ο Έλληνας σούπερ σταρ είχε ενοχλήσεις στον προσαγωγό και έφυγε από το ματς 3:03 πριν τη λήξη του δεύτερου δωδεκάλεπτου.



Οι Μπακς ενημέρωσαν ότι υπέστη διάταση στη βουβωνική χώρα, με το διάστημα της απουσίας του να μην είναι ακόμη γνωστό. Ο Ντοκ Ρίβερς ανέφερε ότι ο Γιάννης Αντετοκούνμπο θα υποβληθεί σε περαιτέρω εξετάσεις για να διαπιστωθεί το μέγεθος του προβλήματος.

Αξιζει να σημειώσουμε ότι ο Greek Freak είχε αναφερθεί ως πιθανός απόντας λόγω τενοντίτιδας στο αριστερό γόνατο. Στα 13 λεπτά που αγωνίστηκε, ο Έλληνας σούπερ σταρ τελείωσε τον αγώνα με 14 πόντους, πέντε ριμπάουντ και τέσσερις ασίστ.



Οι Μπακς υποχώρησαν στο 8-7, την ώρα που οι Καβαλίερς έχουν ρεκόρ 10 νίκες και 5 ήττες. Η ομάδα του Μιλγουόκι έχει χάσει τα τρία από τα τελευταία τέσσερα ματς που έχει δώσει.



Ο Ντόνοβαν Μίτσελ ήταν ο μεγάλος πρωταγωνιστής για την ομάδα του Κλίβελαντ. Ο γκαρντ των Καβαλίερς τελείωσε τον αγώνα με 37 πόντους, 5 ριμπάουντ και 7 ασίστ. Ο Μίτσελ, είχε 25 πόντους στο πρώτο ημίχρονο. Είναι η πέμπτη φορά που φέτος έχει τουλάχιστον 35 πόντους σε έναν αγώνα. Ο Σαμ Μέριλ τελείωσε τον αγώνα με 20 πόντους, 11 εκ των οποίων στο τελευταίο δωδεκάλεπτο.



Ο Ράιαν Ρόλινς ήταν πρώτος σκόρερ των Μπακς ήταν πρώτος σκόρερ των Μπακς με 22 πόντους και ο Μάιλς Τέρνερ πρόσθεσε 15. Οι Μπακς πήραν προβάδισμα (30-16) τρία λεπτά πριν το τέλος της πρώτης περιόδου, προτού η ομάδα του Κλίβελαντ αρχίσει να ανακάπτει. Στα τέλτη της τρίτης περιόδου οι δύο ομάδες ήταν ισόπαλες (88-88) και στη συνέχεια οι γηπεδούχοι πήραν τον έλεγχο με ένα επιμέρους 12-3 σφραγίζοντας τη νίκη τους.



Οι Μπακς υποδέχονται τους Σίξερς και οι Καβαλίερς τους Ρόκετς.



Τα δωδεκάλεπτα: 26-33, 59-57, 92-88, 118-106

Τα στατιστικά του αγώνα