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Πραγματοποιώντας μια ακόμη τρομερή εμφάνιση, ο Γιάννης Αντετοκούνμπο οδήγησε τους Μαϊάμι Χιτ στη νίκη απέναντι στους Νιου Γιορκ Νικς με 108-105 στην Νέα Υόρκη.

Ο Έλληνας σούπερ σταρ, ολοκλήρωσε την αναμέτρηση με ένα μυθικό double double έχοντας 22 πόντους, 23 ριμπάουντ και 3 ασίστ σε 32 λεπτά συμμετοχής με 10/15 δίποντα και 2/4 βολές.

GIANNIS RECORDS FIRST 20-20 GAME WITH MIAMI 🔥



🏀 22 PTS

🏀 23 REB (CAREER-HIGH)

🏀 MIA East Group B win



The Heat are 8-1 in their last 9 games! pic.twitter.com/xzlyJHkDYQ — NBA (@NBA) November 28, 2026

Παρόλα αυτά, η ομάδα της Φλόριντα έμεινε εκτός συνέχειας στο Κύπελλο του NBA, αν και έκλεισε όμιλο με Σίξερς, Καβαλίερς, Πέισερς, Νικς, έχοντας ρεκόρ 3-1.

Tα δωδεκάλεπτα: 21-31, 44-60, 79-86, 105-108

ΝΙΟΥ ΓΙΟΡΚ ΝΙΚΣ (Μάικ Μπράουν): Μπρίτζες 16 (2 τρίποντα, 6 ριμπάουντ, 2 ασίστ), Χαρτ 6 (2/8 σουτ, 9 ριμπάουντ, 8 ασίστ), Τάουνς 19 (1 τρίποντο, 10 ριμπάουντ, 4 ασίστ), Μπράνσον 27 (6/10 δίποντα, 2/9 τρίποντα, 9/10 βολές, 3 ριμπάουντ, 8 ασίστ, 3 κλεψίματα, 5 λάθη), Σάμετ 13 (1 τρίποντο, 7 ριμπάουντ, 3 ασίστ, 2 κλεψίματα), Νταντιέ 4, Αλβαράδο7 (1), Γουάιζμαν 11, Ντιαβαρά, Κόλεκ, Νίκελ

ΜΑΙΑΜΙ ΧΙΤ (Έρικ Σπόλστρα): Αντετοκούνμπο 22, Λάρσον 11 (1 τρίποντο, 3 ασίστ), Αντεμπάγιο 25 (9/12 δίποντα, 1/4 τρίποντα, 4/7 βολές, 7 ριμπάουντ), Μίτσελ 12 (1 τρίποντο, 9 ασίστ, 2 κλεψίματα), Τόμσον 6 (2/7 τρίποντα, 7 ασίστ, 3 κλεψίματα), Κόνγουελ 8 (2/8 τρίποντα), Πόρτις 9 (1), Γουίγκινς 7 (1 τρίποντο, 4 ριμπάουντ, 2 ασίστ, 3 κλεψίματα), Χάρνταγουεϊ 3 (1), Γκάρντνερ 5 (1)

Τα ομαδικά στατιστικά των Νιου Γιορκ Νικς: 29/47 δίποντα, 8/32 τρίποντα, 23/30 βολές, 53 ριμπάουντ, 29 ασίστ, 7 κλεψίματα, 1 μπλοκ, 16 λάθη, 24 φάουλ

Τα ομαδικά στατιστικά των Μαϊάμι Χιτ: 28/45 δίποντα, 11/45 τρίποντα, 19/27 βολές, 55 ριμπάουντ, 26 ασίστ, 13 κλεψίματα, 3 μπλοκ, 9 λάθη, 23 φάουλ