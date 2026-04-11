NBA: Νίκη μετά απο καιρό για τους Μπακς - Στα Play Offs οι Χοκς

Με νίκη συνέχισαν οι Ατλάντα Χοκς, οι οποίοι επικράτησαν 124-102 των Κλίβελαντ Καβαλίερς και έφτασαν το ρεκόρ τους στο 46-35, συνεχίζοντας την παράδοση με τα Play in για τετάρτη σερί χρονιά. Από την άλλη οι Καβαλίερς, με ρεκόρ 51-30 έχουν εξασφαλίσει εδώ και πολύ καιρό την παρουσία τους στην post season.

Πρώτος σκόρερ των νικητών ήταν ο Σι Τζέι ΜακΚόλουμ με 29 πόντους, 4 ριμπάουντ και 4 ασίστ. Ο Τζέιλεν Τζόνσον τελείωσε τον αγώνα με 18 πόντους, 9 ριμπάουντ και 2 ασίστ. Ο Ντάισον Ντάνιελς σημείωσε triple double με 13 πόντους, 10 ριμπάουντ και 12 ασίστ. Για τους ηττημένους, ο Τζέιμς Χάρντεν είχε 20 πόντους και 5 ασίστ. Ο Τζέιλον Τάισον τελείωσε τον αγώνα με 15 πόντους, 4 ριμπάουντ και 3 ασίστ.

Οι Μιλγουόκι Μπακς επικράτησαν 125-108 των Μπρούκλιν Νετς. Η ομάδα του Ντοκ Ρίβερς, που έχει χάσει εδώ και καιρό το... τρένο των Playins, έπαιξε χωρίς τον Γιάννη Αντετοκούνμπο στο τελευταίο εντός έδρας ματς της σεζόν. Οι Μπακς έχουν ρεκόρ 32 νίκες και 49 ήττες. Η ομάδα του Μπρούκλιν μετράει 20 νίκες και 61 ήττες.

Πρώτος σκόρερ των νικητών ήταν ο Έι Τζέι Γκριν με 35 πόντους, 5 ριμπάουντ και 4 ασίστ. Ο Κόρμακ Ράιαν είχε 28 πόντους, 5 ριμπάουντ και 3 ασίστ. Ο Τάισον Ετιέν από πλευράς ηττημένων τελείωσε τον αγώνα με 23 πόντους, 4 ριμπάουντ και 2 ασίστ. Ο Μαλάκι Σμιθ είχε 19 πόντους, 8 ριμπάουντ και 10 ασίστ.

Τα αποτελέσματα της βραδιάς



Χοκς - Καβαλίερς 124-102



Χόρνετς - Πίστονς 100-118



Γουίζαρντς - Χιτ 117-140



Σέλτικς - Πέλικανς 144-118



Πέισερς - Σίξερς 94-105



Νικς - Ράπτορς 112-95



Μπουλς - Μάτζικ 103-127



Μπακς - Νετς 125-108



Σπερς - Μάβερικς 139-120