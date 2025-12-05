NBA: Νίκη των Λέικερς στο Τορόντο με buzzer beater Χατσιμούρα και λήξη ιστορικού σερί για Λεμπρόν
Με τον Λεμπρόν να μην πετυχαίνει 10+ πόντους μετά από 1297 ματς, οι Λέικερς νίκησαν τους Ράπτορς στο τέλος με το τρίποντο του Χατσιμούρα.
Η δράση στον μαγικό κόσμο του ΝΒΑ συνεχίστηκε τα ξημερώματα της Παρασκευής (5/12), με τους Λέικερς να πανηγυρίζουν ένα δύσκολο διπλό στην έδρα των Τορόντο Ράπτορς, επικρατώντας με 123-120 χάρη σε buzzer beater τρίποντο του Χατσιμούρα. Ο Λεμπρόν Τζέιμς μοίρασε την καθοριστική ασίστ στο τέλος, δίνοντας ταυτόχρονα τέλος σε ένα ιστορικό προσωπικό σερί το οποίο «έτρεχε» εδώ και 1297 αγώνες.
Συγκεκριμένα, από το 2007 ο «Βασιλιάς» μετρούσε 10+ πόντους σε κάθε ένα από τα παιχνίδια που συμμετείχε εδώ και 18 ολόκληρα χρόνια! Από τις 6 Γενάρη του 2007 έως την 1η Δεκέμβρη του 2025 και σε 1297 παιχνίδια στην κορυφαία λίγκα του κόσμου, ο Λεμπρόν δεν είχε ούτε ένα παιχνίδι με λιγότερους από 10 πόντους, μέχρι το ματς στο Τορόντο!
Σε 36' ο 40χρονος σταρ μέτρησε 8 πόντους, 6 ριμπάουντ και 11 ασίστ, συμβάλλοντας καθοριστικά στην νίκη της ομάδας του. Μάλιστα, απαντώντας σε ερώτηση για τα συναισθήματα που του προκάλεσε η λήξη αυτού του αδιανόητου σερί ο ίδιος απάντησε λακωνικά ««Κανένα συναίσθημα, νικήσαμε».
Τα αποτελέσματα
- Σίξερς - Γουόριορς 99-98
- Γουίζαρντς - Σέλτικς 101-146
- Νετς - Τζαζ 110-123
- Ράπτορς - Λέικερς 120-123
- Πέλικανς - Τίμπεργουλβς 116-125