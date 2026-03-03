NBA: Ο Αντετοκούνμπο επέστρεψε, αλλά οι Μπακς γνώρισαν βαριά ήττα από τους Σέλτικς

Ο Γιάννης Αντετοκούνμπο επέστρεψε στα παρκέ του NBA μετά από ενάμιση μήνα απουσίας, λόγω προβλήματος τραυματισμού στη γάμπα, όμως η πολυαναμενόμενη επιστροφή του στις αγωνιστικές υποχρεώσεις των Μιλγουόκι Μπακς δε συνδυάστηκε με νίκη. Η ομάδα του Ρίβερς αντιμετώπισε τους Μπόστον Σέλτικς, γνωρίζοντας βαριά ήττα (108-81).

Ο Αντετοκούνμπο ήταν ο κορυφαίος των «ελαφιών», πραγματοποιώντας double-double. Σκόραρε 19 πόντους, μάζεψε 11 ριμπάουντ και μοίρασε 2 ασίστ σε 25 λεπτά συμμετοχής, όμως η επίδοσή του δεν ήταν αρκετή.

Υπενθυμίζουμε, πως ο προπονητής των Μιλγουόκι Μπακς, Ντοκ Ρίβερς, έχει αναφέρει πως προκειμένου ο «Greek Freak» να παραμείνει υγιής και να μην υποτροπιάσει, το επιτελείο θα διαχειριστεί τον χρόνο συμμετοχής του διαφορετικά σε σύγκριση με το παρελθόν.

Απομακρύνεται ο στόχος των play in για τους Μπακς

Η ομάδα από το Μιλγουόκι συνεχίζει με 26 νίκες σε 60 παιχνίδια και ο στόχος των play in μοιάζει, πλέον πιο δύσκολος από ποτέ. Από την άλλη, οι Μπόστον Σέλτικς συνεχίζουν ακάθεκτοι την εντυπωσιακή τους πορεία και... προελαύνουν στη δεύτερη θέση της Ανατολής με ρεκόρ 41 νίκες και 20 ήττες.

Πέραν του Αντετοκούνμπο, σημαντικές λύσεις στο σκοράρισμα για τους Μπακς έδωσαν οι Ουσμάν Ντιένγκ (13 πόντοι) και Μπόμπι Πόρτις (12 πόντοι). Η ομάδα του Ρίβερς, βέβαια δυσκολεύτηκε πολύ στην επίθεση.

Ο αγώνας κρίθηκε στην αρχή του δευτέρου δεκαλέπτου, όταν οι Σέλτικς με ένα εντυπωσιακό 24-5 επιμέρους σκορ, μετέτρεψαν το 15-14 σε 38-20, βάζοντας από νωρίς τις βάσεις για τη νίκη.

Οι Μπακς έριξαν τη διαφορά στους εννιά πόντους (59-50), όμως η Βοστώνη με 15 συνεχόμενους πόντους, έφτασε στο 74-50, «κλειδώνοντας» το ροζ φύλλο αγώνα.

Τα δωδεκάλεπτα: 20-30, 43-57, 65-83, 81-108