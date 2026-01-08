NBA: Ο «εξωγήινος» Αντετοκούνμπο δεν ήταν αρκετός κόντρα στους Γουόριορς

Ο Γιάννης Αντετοκούνμπο, είχε... κέφια κόντρα στους Γκόλντεν Στέιτ Γουόριορς, ωστόσο οι συμπαίκτες του δε βρισκόντουσαν στην ίδια διάθεση, με αποτέλεσμα οι Μιλγουόκι Μπακς να γνωρίζουν την ήττα με σκορ 120-113, στο Σαν Φρανσίσκο.

Ο «Greek Freak», ήταν ο παίκτης που κράτησε την ομάδα του μέχρι και τα τέλη του τρίτου δωδεκαλέπτου, εντός της διεκδίκησης του αποτελέσματος, ωστόσο ήταν απελπιστικά μόνος του στο παρκέ, δίχως να μπορέσει να σταματήσει τον Κάρι και την παρέα του.

Τα «Ελάφια», από την αρχή της τετάρτης περιόδου, βρέθηκαν εκτός της διεκδίκησης του αποτελέσματος, έχοντας εν τέλει υποκύψει στη γηπεδούχο ομάδα. Έκαναν μια προσπάθεια στα τελευταία δυο λεπτά, η οποία είχε ως αποτέλεσμα να μειωθεί... η πλάστιγγα ανάμεσα στις δυο ομάδες. Στεφ Κάρι (29 πόντοι), Ντε Άντονι Μέλτον (22 πόντοι) και Τζίμι Μπάτλερ (20 πόντοι), έκαναν τη διαφορά για την ομάδα του Στιβ Κερ. Οι Μπακς, δεν μπόρεσαν να βρουν απάντηση.

Τι έκανε ο Γιάννης Αντετοκούνμπο στο παιχνίδι

Ο Γιάννης, πάλευε μόνος του και δυστυχώς δεν ήταν αρκετός για την ομάδα. Παρά την υπεράνθρωπη προσπάθεια που κατέβαλε στο παρκέ του Chase Center!

Ο Έλληνας αστέρας, ολοκλήρωσε το παιχνίδι, έχοντας 34 πόντους, μαζεύοντας επίσης 10 ριμπάουντ, μοιράζοντας ακόμα πέντε τελικές πάσες στους συμπαίκτες του. Μοναδικός που προσπάθησε έστω να... τον πλαισιώσει, ο Κέβιν Πόρτερ Τζούνιορ, ο οποίος είχε 15 πόντους, ενώ στους 14 έμεινε ο Ράιαν Ρόλινς.