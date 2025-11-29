NBA: Ο Γιάννης επέστρεψε, αλλά οι Μπακς λύγισαν στη Νέα Υόρκη

Στη Νέα Υόρκη σήμανε η μεγάλη επιστροφή του Γιάννη Αντετοκούνμπο στη δράση, έπειτα από δύο εβδομάδες απραξίας, ελέω τραυματισμού. Στο διάστημα αυτό τα «ελάφια» μετρούσαν έξι διαδοχικές ήττες, που τους έφεραν εκτός 10άδας στην Ανατολή.

Giannis with the spin and the flush! pic.twitter.com/CNY6kgE2Zi — Milwaukee Bucks (@Bucks) November 29, 2025

Η επιστροφή του πιο dominant παίκτη στο ΝΒΑ όμως δεν ήταν αρκετή για να αλλάξει τα δεδομένα και την κατάσταση για την ομάδα του Ουισκόνσιν. Αυτό γιατί ο Greek Freak πάτησε ξανά παρκέ, αλλά δεν αρκούσε η παρουσία του προκειμένου να αλλάξει η κατάσταση κόντρα στους Νικς, στο Madison Square Garden.

Η ομάδα του Μάικ Μπράουν ήταν ανώτερη στη μεγαλύτερη διάρκεια, βρήκε μεγάλα σουτ στο τέλος και κατάφερε να φτάσει σε ακόμα μια νίκη, επεκτείνοντας τον προβληματισμό στα ενδότερα των Μπακς. Ο λόγος γιατί αυτή ήταν η έβδομη διαδοχική ήττα των «ελαφιών», που πλέον έχουν ρεκόρ 8-12 και βρίσκονται στην 11η θέση, την ώρα που οι Νικς ανέβηκαν στο 12-6, με τρίτη διαδοχική νίκη και βρίσκονται στην 4άδα της Ανατολής.