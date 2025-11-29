NBA: Ο Γιάννης επέστρεψε, αλλά οι Μπακς λύγισαν στη Νέα Υόρκη
Ο Γιάννης Αντετοκούνμπο φώναξε και πάλι παρών, αλλά οι Μπακς δεν τα κατάφεραν κόντρα στους Νικς, καθώς ηττήθηκαν με 118-108.
Στη Νέα Υόρκη σήμανε η μεγάλη επιστροφή του Γιάννη Αντετοκούνμπο στη δράση, έπειτα από δύο εβδομάδες απραξίας, ελέω τραυματισμού. Στο διάστημα αυτό τα «ελάφια» μετρούσαν έξι διαδοχικές ήττες, που τους έφεραν εκτός 10άδας στην Ανατολή.
Η επιστροφή του πιο dominant παίκτη στο ΝΒΑ όμως δεν ήταν αρκετή για να αλλάξει τα δεδομένα και την κατάσταση για την ομάδα του Ουισκόνσιν. Αυτό γιατί ο Greek Freak πάτησε ξανά παρκέ, αλλά δεν αρκούσε η παρουσία του προκειμένου να αλλάξει η κατάσταση κόντρα στους Νικς, στο Madison Square Garden.
Η ομάδα του Μάικ Μπράουν ήταν ανώτερη στη μεγαλύτερη διάρκεια, βρήκε μεγάλα σουτ στο τέλος και κατάφερε να φτάσει σε ακόμα μια νίκη, επεκτείνοντας τον προβληματισμό στα ενδότερα των Μπακς. Ο λόγος γιατί αυτή ήταν η έβδομη διαδοχική ήττα των «ελαφιών», που πλέον έχουν ρεκόρ 8-12 και βρίσκονται στην 11η θέση, την ώρα που οι Νικς ανέβηκαν στο 12-6, με τρίτη διαδοχική νίκη και βρίσκονται στην 4άδα της Ανατολής.