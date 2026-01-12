NBA: Οι Νάγκετς των απουσιών κέρδισαν Μπακς και Γιάννη Αντετοκούνμπο

Η 22η ήττα της σεζόν για τους Μιλγουόκι Μπακς προέκυψε δύσκολα, αλλά είναι γεγονός. Οι Ντένβερ Νάγκετς τους κέρδισαν στο Κολοράνο με σκορ 108-104 και δυσκολεύτηκαν αρκετά τηρουμένων των αναλογιών, διότι οι δύο βασικότεροι επιθετικοί εκφραστές τους, δεν αγωνίστηκαν. Μάρεϊ και Γιόκιτς παρακολούθησαν με... πολιτικά τον αγώνα, αλλά οι συμπαίκτες τους έκαναν τη δουλειά!

Στην... πραγματικότητα των «Ελαφιών», δεν παρατηρήθηκε καμία διαφοροποίηση σε σχέση με όσα βλέπουμε συνήθως. Ο Γιάννης Αντετοκούνμπο πάλευε μόνος του επί 48', αλλά μόνος του δεν ήταν σε θέση να κερδίσει ένα σύνολο.

Ο «Greek Freak» ολοκλήρωσε ξανά double-double. Έβαλε 31 πόντους, μοίρασε 11 ασίστ και του έλλειπαν δύο ριμπάουντ, ώστε να συμπληρώσει τριπλά στατιστικά. Δεν τα κατάφερε, αλλά ούτε και οι συμπαίκτες του μπόρεσαν να σταθούν επάξια στο πλευρό του.